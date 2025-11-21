К чему готовятся россияне?

Уровень инфляционных ожиданий населения в октябре вырос с 12,6% до 13,3%, и именно такую инфляцию, ожидают россияне через год, пишет 24 Канал со ссылкой на "The Moscow Times".

Рост показателя – на 0,7 процентного пункта за месяц – стало самым сильным с октября прошлого года, о чем свидетельствует статистика Центробанка страны. И это является реакцией на предстоящее повышение НДС, рост цен на топливо и повышение утилизационного сбора.

Инфляционные ожидания вступили в гонку, спровоцированную опасениями будущих проинфляционных шоков,

– пишут аналитики Газпромбанка.

Как отметили в материале, прежде всего инфляции боятся люди со сбережениями: у них ожидания выросли с 11,1% до 12,3%. У тех, кто сбережений не имеет, инфляционные ожидания повысились до 13,8% с 13,7%.

Согласно данным Росстата, в октябре инфляция замедлилась до 0,5% в месячном измерении и 7,7% – в годовом. Но россияне считают, что рост цен ускоряется.

Медианная оценка инфляции за последний год выросла – с 14,5% с 14,1% в октябре. В частности люди, которые имеют сбережения, оценивают инфляцию выше – в 15,4%.

Важно! Второе за 7 лет повышение ставки НДС (с 20% до 22%) выведет Россию в топ стран мира по уровню этого налога. Выше НДС – только в некоторых странах Европы, а вне европейского региона, Россия будет делить лидерство с Уругваем.

Что еще следует знать о ситуации в России?