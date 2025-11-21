До чого готуються росіяни?

Рівень інфляційних очікувань населення у жовтні зріс із 12,6% до 13,3%, і саме таку інфляцію, очікують росіяни через рік, пише 24 Канал з посиланням на "The Moscow Times".

Зростання показника – на 0,7 відсоткового пункту за місяць – стало найсильнішим із жовтня минулого року, про що свідчить статистика Центробанку країни. І це є реакцією на майбутнє підвищення ПДВ, зростання цін на пальне та підвищення утилізаційного збору.

Інфляційні очікування вступили в перегони, спровоковану побоюваннями майбутніх проінфляційних шоків,

– пишуть аналітики Газпромбанку.

Як зазначили у матеріалі, насамперед інфляції бояться люди зі заощадженнями: у них очікування зросли з 11,1% до 12,3%. У тих, хто заощаджень не має, інфляційні очікування підвищилися до 13,8% із 13,7%.

Згідно з даними Росстату, у жовтні інфляція сповільнилася до 0,5% у місячному вимірі та 7,7% – у річному. Але росіяни вважають, що зростання цін пришвидшується.

Медіанна оцінка інфляції за останній рік зросла – з 14,5% із 14,1% у жовтні. Зокрема люди, які мають заощадження, оцінюють інфляцію вище – у 15,4%.

Важливо! Друге за 7 років підвищення ставки ПДВ (із 20% до 22%) виведе Росію до топу країн світу за рівнем цього податку. Вище ПДВ – лише в деяких країнах Європи, а поза європейським регіоном, Росія ділитиме лідерство з Уругваєм.

Що ще слід знати про ситуацію у Росії?