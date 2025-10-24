Яке рішення планує Центробанк?
Хоча економіка Росії потерпає від надто високих позикових ставок, які почали знижувати лише у червні, наразі Центробанк демонструє все більшу обережність щодо подальшого зниження, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.
Доля облікової ставки вирішуватиметься на засіданні Центробанку у п'ятницю, 24 жовтня. Та економісти розділилися у прогнозах щодо результатів зустрічі.
- Російські депутати закликали надати послаблення для бюджету та бізнесу, знизивши облікову ставку.
- Натомість заступник голови Центробанку Олексій Заботкін заявив, що рішення буде "збалансованим і врахує всю наявну інформацію".
Через це приблизно половина економістів очікує зниження ключової ставки з нинішніх 17%, тоді як інші не прогнозують жодних змін.
Прискорення зростання цін і підвищення інфляційних очікувань обмежують простір для зниження ставок,
– говорить аналітик Renaissance Capital Андрій Мелашенко.
Варто знати! На думку економістів, Центробанк може знизити ставку максимум на пів пункту.
Чому росте інфляція в Росії?
Інфляція в Росії після короткого повернення до цільового рівня інфляції у 4% знову прискорилася. Зростання цін частково пояснюється завершенням сезонного зниження вартості фруктів та овочів, а також послабленням ефекту від зміцнення рубля.
Проте основною причиною стали дефіцит пального та зростання цін на нього через активізацію атак України по нафтопереробних заводах, трубопроводах і морських терміналах Росії.
Ціни на бензин зросли на 3% у вересні й піднялися ще на 2% у жовтні, що ще більше послабило і без того хиткі інфляційні прогнози,
– зазначає видання.
Центробанк прогнозує, що заплановане підвищення ПДВ із 20% до 22% у 2026 році додасть до споживчих цін ще від 0,6 до 0,8%.
Важливо! Нові санкції США проти найбільших російських нафтових компаній, які Міністерство фінансів США запровадили 22 жовтня, лише посилюють тиск. Вони скорочують ключове джерело воєнного фінансування – податки від експорту нафти – і можуть спровокувати нове падіння економіки, говорять економісти.
Останні удари по НПЗ Росії: що відомо?
У ніч на 23 жовтня українські дрони атакували Рязанський нафтопереробний завод. На території підприємства було зафіксовано вибухи та масштабну пожежу. За повідомленням Генштабу, цей НПЗ є стратегічним об’єктом військово-промислового комплексу Росії.
В ніч на 22 жовтня Сили оборони уразили також Махачкалінський нафтопереробний завод у Республіці Дагестан. Було зафіксовано влучання в одну з установок переробки на підприємстві. Основним завданням цих заводів є постачання пального та його зберігання для морської бази Каспійського флоту і заправка військових суден противника.
Раніше, 19 жовтня, безпілотники завдали удару по Оренбурзькій області, де постраждав газопереробний завод. Через пожежу його роботу було тимчасово призупинено. Унаслідок атаки на Оренбурзький газопереробний завод у Казахстані скоротили видобуток газу, що відобразилося на енергетичній інфраструктурі регіону.