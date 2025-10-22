Так один з ворожих хімзаводів вирішили захистити у досить цікавий спосіб. Як зауважив в ефірі 24 Каналу колишній офіцер Повітряних сил, заступник директора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський, навряд чи це допоможе росіянам.
Дивіться також Прогриміло багато потужних вибухів: дрони масовано атакували російську Ростовщину
Як Кремль захищає свої заводи?
Ймовірно, цей хімзавод уже потрапляв під атаку БпЛА. Тепер у Росії оголосили тендер на закупівлю аеростатів для захисту своїх об'єктів від атак українських дронів.
Систему аеростатного захисту планують встановити на одному з хімзаводів у Тульській області. Ці аеростати мають розтягувати захисні сітки й огороджувати цей завод від дронових ударів.
Наскільки ефективний такий захист?
Варто зауважити, що це дороговартісне нововведення. До того ж воно було дієвим у часи Другої світової війни, коли не можна було використовувати велику кількість авіації.
Зараз ми кажемо про те, що декілька дронів можуть відволікати протиповітряну оборону, а надалі влучити в аеростати для того, щоб зменшити ефективність такого захисту. Умовно кажучи, ця сітка впаде росіянам на голову,
– підкреслив Анатолій Храпчинський.
Тож Кремль просто витратить кошти, а знаючи який рівень корупції є у Росії, то на цьому неабияк збагатяться. Загалом сітки є дієвим інструментом захисту, але не настільки, щоб захистити стратегічні об'єкти. Ба більше, розвідувальна інформація або додаткові інструменти допоможуть нам обійти захист росіян.
Де у Росії вибухало останнім часом?
- Неспокійно 21 жовтня було у Смоленську. Там безпілотники атакували ТЕЦ, на місці виникла пожежа. Місцева влада не повідомляла про наслідки, тому невідомо, чи були перебої зі світлом.
- Під ударами дронів перебували нафтобаза та Саранський механічний завод у Мордовії та Дагестані. Вороже міноборони відзвітувало про нібито 33 збиті безпілотники. Як відомо, мехзавод входить до російського оборонного комплексу та виготовляє боєприпаси й інше озброєння.
- Вночі 22 жовтня вдалося уразити завод з виробництва боєприпасів та ще один НПЗ. Мовиться про Махачкалінський нафтопереробний завод, що у республіці Дагестан. Відомо про влучання в одну з установок переробки на території підприємства.