Так один из вражеских химзаводов решили защитить довольно интересным способом. Как отметил в эфире 24 Канала бывший офицер Воздушных сил, заместитель директора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский, вряд ли это поможет россиянам.
Как Кремль защищает свои заводы?
Вероятно, этот химзавод уже попадал под атаку БПЛА. Теперь в России объявили тендер на закупку аэростатов для защиты своих объектов от атак украинских дронов.
Систему аэростатной защиты планируют установить на одном из химзаводов в Тульской области. Эти аэростаты должны растягивать защитные сетки и ограждать этот завод от дроновых ударов.
Насколько эффективна такая защита?
Стоит заметить, что это дорогостоящее нововведение. К тому же оно было действенным во времена Второй мировой войны, когда нельзя было использовать большое количество авиации.
Сейчас мы говорим о том, что несколько дронов могут отвлекать противовоздушную оборону, а в дальнейшем попасть в аэростаты для того, чтобы уменьшить эффективность такой защиты. Условно говоря, эта сетка упадет россиянам на голову,
– подчеркнул Анатолий Храпчинский.
Поэтому Кремль просто потратит средства, а зная какой уровень коррупции в России, то на этом изрядно обогатятся. В общем сетки являются действенным инструментом защиты, но не настолько, чтобы защитить стратегические объекты. Более того, разведывательная информация или дополнительные инструменты помогут нам обойти защиту россиян.
Где в России взрывалось в последнее время?
- Неспокойно 21 октября было в Смоленске. Там беспилотники атаковали ТЭЦ, на месте возник пожар. Местные власти не сообщали о последствиях, поэтому неизвестно, были ли перебои со светом.
- Под ударами дронов находились нефтебаза и Саранский механический завод в Мордовии и Дагестане. Вражеское минобороны отчиталось о якобы 33 сбитых беспилотниках. Как известно, мехзавод входит в российский оборонный комплекс и производит боеприпасы и другое вооружение.
- Ночью 22 октября удалось поразить завод по производству боеприпасов и еще один НПЗ. Речь идет о Махачкалинском нефтеперерабатывающем заводе, что в республике Дагестан. Известно о попадании в одну из установок переработки на территории предприятия.