Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграм-канал Exilenova+.
Что известно о пожаре на ТЭЦ в Смоленске?
В Смоленске вечером 21 октября объявляли "беспилотную опасность". Впоследствии в сети распространили видео, где заявлено, что якобы произошло возгорание на местной ТЭЦ.
В Смоленске горит ТЭЦ: смотрите видео
На месте образовался огромный столб серого дыма. Пока неизвестно, имели ли жители Смоленска перебои со светом из-за пожара на ТЭЦ. Местные власти также не сообщали о последствиях.
Дым в районе ТЭЦ в Смоленске / Видео Exilenova+
Кстати, политический консультант и военнослужащий Александр Антонюк заявлял в эфире 24 Канала, что Украина сейчас фокусируется на атаках на российские НПЗ для ослабления экономики и логистики страны-агрессора. Но впоследствии под ударами окажется и Москва.
Где в России были взрывы еще недавно?
Вечером 21 октября в Брянской области России была атакована электроподстанция в городе Трубчевск с помощью дронов. Там вспыхнул сильный пожар.
Генштаб ВСУ также подтвердил, что украинские Storm Shadow атаковали Брянский химический завод. Предприятие расположено вблизи города Сельцо под Брянском и производит порох, взрывчатые вещества и компоненты для ракетного топлива, чтобы враг продолжал обстреливать наше государство.
Стоит отметить, что в целом в этот день опасность БпЛА распространялась по многим регионам страны-агрессора. В частности сирена прозвучала в Орловской, Брянской, Московской, Ленинградской, Псковской, Новгородской и Тверской областях.