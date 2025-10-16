Речь идет о атаках на российские НПЗ, которые ослабляют экономику и логистику страны-агрессора. Это в эфире 24 Канала отметил политический консультант, военнослужащий Александр Антонюк.

Читайте также В Волгограде ночью дроны атаковали НПЗ: вспыхнул пожар, россияне устроили истерику

Когда Украина будет бить по Москве?

Александр Антонюк отметил, что сегодня Украина определяет приоритетные цели, чтобы достигать стратегических успехов. Примерно 40% НПЗ России уже поражено. Наверняка, часть из них восстановят, но украинские силы снова их атакуют. В частности, это создание дефицита бензина, в Москве тоже.

Это бьет по экономике, логистике. То есть мы сейчас не за "вау-эффект", а за стратегию, чтобы максимально эффективно ослаблять экономику и возможности России. Потому что мы можем наносить удары по Москве, смотреть на истерику москвичей, но насколько это будет влиять стратегически?

– пояснил он.

Украина накапливает ресурсы, изучает российскую систему ПВО, чтобы поражать прежде всего те цели, которые будут влиять на военно-политическую ситуацию. Поэтому исходя из ресурсных возможностей, наши силы выбирают то, что сегодня наиболее важно.

Но в этом или следующем месяце до Москвы будет долетать. Наши Силы обороны, спецслужбы ГУР, СБУ, ССО неоднократно еще порадуют нас и россиян,

– добавил военнослужащий.

Возможен ли блэкаут в Москве?