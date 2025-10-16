Речь идет о атаках на российские НПЗ, которые ослабляют экономику и логистику страны-агрессора. Это в эфире 24 Канала отметил политический консультант, военнослужащий Александр Антонюк.
Читайте также В Волгограде ночью дроны атаковали НПЗ: вспыхнул пожар, россияне устроили истерику
Когда Украина будет бить по Москве?
Александр Антонюк отметил, что сегодня Украина определяет приоритетные цели, чтобы достигать стратегических успехов. Примерно 40% НПЗ России уже поражено. Наверняка, часть из них восстановят, но украинские силы снова их атакуют. В частности, это создание дефицита бензина, в Москве тоже.
Это бьет по экономике, логистике. То есть мы сейчас не за "вау-эффект", а за стратегию, чтобы максимально эффективно ослаблять экономику и возможности России. Потому что мы можем наносить удары по Москве, смотреть на истерику москвичей, но насколько это будет влиять стратегически?
– пояснил он.
Украина накапливает ресурсы, изучает российскую систему ПВО, чтобы поражать прежде всего те цели, которые будут влиять на военно-политическую ситуацию. Поэтому исходя из ресурсных возможностей, наши силы выбирают то, что сегодня наиболее важно.
Но в этом или следующем месяце до Москвы будет долетать. Наши Силы обороны, спецслужбы ГУР, СБУ, ССО неоднократно еще порадуют нас и россиян,
– добавил военнослужащий.
Возможен ли блэкаут в Москве?
Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если Россия угрожает блэкаутом в Киеве, то пусть готовится к блэкауту в Москве. По его словам, Россия должна понять, что цивилизованные государства отличаются от диких тем, что не начинают агрессию первыми, однако это не означает, что они слабые или не способны дать решительный отпор.
Начальник Генштаба ВСУ генерал-майор Андрей Гнатов также анонсировал блэкаут в Москве. Он подчеркнул, что любое действие России, направленное на вред Украине, будет получать симметричный ответ. Он заверил, что для этого найдут и возможности, и оружие.
10 октября Владимир Зеленский ответил, есть ли возможность устроить блэкаут в Москве. Украинский лидер отметил, что задача Украины после российских ударов – отвечать врагу, а наши военные знают, что им нужно делать.