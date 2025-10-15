Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "Крымский ветер".

Что известно об атаке на Волгоград?

Ночью 15 октября в Волгоградской области России прогремела серия взрывов. Дроны ударили по НПЗ в Красноармейском районе. В результате атаки на территории предприятия начался пожар.

Местные жители в сети сами фактически подтвердили, что БпЛА достигли своей цели и атаковали НПЗ.

Так, россияне в сети устроили истерику из-за взрывов и пожаловались на дефицит бензина.



Россияне обсуждают атаку на НПЗ / Скриншот из телеграм канала "Крымский ветер"



Россияне жалуются на дефицит топлива / Скриншот из телеграмм канала "Крымский ветер"

Губернатор российского региона в традиционной манере утверждает, что "атака БпЛА отбита". По его словам, в результате падения обломков БПЛА в поселке Кирова Светлоярского района повреждены 4 частных домовладения.

В то же время пожар на территории НПЗ чиновник комментировать не стал.

Пожар на НПЗ в Волгограде: смотрите видео

Взрывы в России: последние новости