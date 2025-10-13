Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на минобороны России.
Смотрите также У оккупантов проблемы: "Атэш" провел диверсию в Ростовской области
Что известно о взрывах в России?
Утром 13 октября в российском минобороны отчитались о работе их "пе-ве-о". В частности, там заявили об отражении атаки в период с 23:00 12 октября до 7 часов утра 13 октября по московскому времени.
По их данным, ПВО якобы "перехватила и уничтожила" 103 дрона. В частности, там рассказали, какие именно регионы были под атакой и сколько БпЛА там якобы сбили:
- 40 – над территорией Республики Крым,
- 26 – над территорией Астраханской области,
- 19 – над акваторией Черного моря,
- 14 – над территорией Ростовской области,
- 2 – над акваторией Азовского моря,
- 1 – над территорией Белгородской области,
- 1 – над территорией Республики Калмыкия.
Отметим, что немало дронов атаковали Ростовскую область. Местный губернатор Юрий Слюсарь заявлял, что силы ПВО якобы отбили воздушную атаку, "уничтожив и перехватив" БпЛА в Аксайском, Белокалитвинском, Миллеровском, Чертковском и Обливском районах. В Белой Калитве и хуторе Полтава Чертковского района якобы повреждены стекла в окнах нескольких домов.
Добавим, что вечером 12 октября из-за атаки беспилотников начался масштабный пожар на нефтебазе в Феодосии. Также местные телеграмм-каналы сообщали о попадании в электростанцию "Кафа" под Феодосией.
К слову, недавно оккупанты ударили по объектам украинской энергетики. Бывший офицер Воздушных сил и авиаэксперт Анатолий Храпчинский рассказал для 24 Канала, что Украина может ответить на российские удары по энергетике комбинированными ударами, ведь Силам обороны известны особенности российской ПВО и ее слабые места.
Смотрите также В Крыму снова раздаются взрывы: под ударом могла оказаться Таврическая ТЭС
Взрывы в России: последние новости
В воскресенье, 12 октября, жители поселка Выгоничи Брянской области сообщали о большом количестве взрывов. Утверждалось, что под атаку попала местная электроподстанция. Той ночью о взрывах также сообщали и жители Смоленска.
Так, ночью 12 октября неизвестные дроны атаковали несколько областей России. Дроны, предположительно, ударили по Смоленскому авиационному заводу, информировал OSINT-специалист Blinzka.
Отметим, что непростой была ночь в России и 11 октября, в частности для российского Волгограда. Тогда в регионе было слышно несколько мощных взрывов. Также перед этим в Волгоградском аэропорту вводили временные ограничения.