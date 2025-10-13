Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на минобороны России.

Что известно о взрывах в России?

Утром 13 октября в российском минобороны отчитались о работе их "пе-ве-о". В частности, там заявили об отражении атаки в период с 23:00 12 октября до 7 часов утра 13 октября по московскому времени.

По их данным, ПВО якобы "перехватила и уничтожила" 103 дрона. В частности, там рассказали, какие именно регионы были под атакой и сколько БпЛА там якобы сбили:

40 – над территорией Республики Крым,

26 – над территорией Астраханской области,

19 – над акваторией Черного моря,

14 – над территорией Ростовской области,

2 – над акваторией Азовского моря,

1 – над территорией Белгородской области,

1 – над территорией Республики Калмыкия.

Отметим, что немало дронов атаковали Ростовскую область. Местный губернатор Юрий Слюсарь заявлял, что силы ПВО якобы отбили воздушную атаку, "уничтожив и перехватив" БпЛА в Аксайском, Белокалитвинском, Миллеровском, Чертковском и Обливском районах. В Белой Калитве и хуторе Полтава Чертковского района якобы повреждены стекла в окнах нескольких домов.

Добавим, что вечером 12 октября из-за атаки беспилотников начался масштабный пожар на нефтебазе в Феодосии. Также местные телеграмм-каналы сообщали о попадании в электростанцию "Кафа" под Феодосией.

К слову, недавно оккупанты ударили по объектам украинской энергетики. Бывший офицер Воздушных сил и авиаэксперт Анатолий Храпчинский рассказал для 24 Канала, что Украина может ответить на российские удары по энергетике комбинированными ударами, ведь Силам обороны известны особенности российской ПВО и ее слабые места.

