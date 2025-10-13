По целям работала российская ПВО. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на "Крымский ветер".

Что известно о взрывах в Крыму 13 октября?

Утром 13 октября российская ПВО работала на временно оккупированном полуострове. В частности, россияне сбивали неизвестные дроны возле Симферополя, в районе села Денисовка.

По предварительным данным, попадание зафиксировано по Таврической ТЭС. Местные жители жалуются на проблемы с электроснабжением не только в Симферополе, но и в Феодосии.

Вероятный пожар на Таврической ТЭС: смотрите видео

Позже там объявили повторную тревогу из-за беспилотников. Возле энергообъекта перекрыли движение автотранспорта.

Взрывы вблизи Симферополя: смотрите видео

Кроме этого, взрывы слышали вблизи поселка Гвардейское. Именно там находятся склады, откуда россияне запускают "Шахеды" по материковой Украине.

Дроны атакуют Гвардейское: смотрите видео

Также якобы атаковано электроподстанция "Кафа" (220 кВ), рядом заметили пожар. Объект обеспечивает распределение электроэнергии между северной и восточной частями полуострова.

На севере Крыма около полуночи отключили мобильный интернет, затем и электричество в селах,

– пишет телеграм-канал.

К слову, эксклюзивно для 24 Канала бывший офицер Воздушных сил и авиаэксперт Анатолий Храпчинский рассказал, что Украина может ответить на российские удары по энергетике комбинированными ударами, даже собственным оружием. Защитникам известны особенности российской ПВО и ее слабые места.

