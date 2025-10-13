Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на мониторинговый ресурс Exilenova+.

Что пишут об атаке на Крым?

Вечером в воскресенье, 12 октября, стало известно об очередной атаке беспилотников на нефтебазу в Феодосии.

Самопровозглашенный премьер временной российской оккупационной власти в Крыму заявил, что в результате атаки дронов на объекте возникло возгорание. По его словам, пострадавших нет.

БпЛА атаковали Феодосию: смотрите фото очевидцев

По данным так называемого премьера, силы ПВО якобы сбили 20 беспилотников. Кроме того, местные телеграм-каналы сообщают о попадании в электростанцию "Кафа" под Феодосией.

К слову, в эфире 24 Канала исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло объяснил, что атаки на Крым имеют целью подготовку к будущим наступательным операциям и ухудшение логистики россиян.

По его мнению, оккупационная власть пытается всячески скрыть масштабы проблемы, но кризис с топливом в Крыму только увеличивается из-за атак.

Обстрелы Феодосии: что известно?