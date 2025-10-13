Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на мониторинговый ресурс Exilenova+.
Смотрите также Как ударить по экономике России, чтобы она закончила войну: эксперты назвали 5 действенных шагов
Что пишут об атаке на Крым?
Вечером в воскресенье, 12 октября, стало известно об очередной атаке беспилотников на нефтебазу в Феодосии.
Самопровозглашенный премьер временной российской оккупационной власти в Крыму заявил, что в результате атаки дронов на объекте возникло возгорание. По его словам, пострадавших нет.
БпЛА атаковали Феодосию: смотрите фото очевидцев
По данным так называемого премьера, силы ПВО якобы сбили 20 беспилотников. Кроме того, местные телеграм-каналы сообщают о попадании в электростанцию "Кафа" под Феодосией.
К слову, в эфире 24 Канала исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло объяснил, что атаки на Крым имеют целью подготовку к будущим наступательным операциям и ухудшение логистики россиян.
По его мнению, оккупационная власть пытается всячески скрыть масштабы проблемы, но кризис с топливом в Крыму только увеличивается из-за атак.
Обстрелы Феодосии: что известно?
Напомним, что в Крыму прогремели взрывы в районах Феодосии и Керчи 2 августа. Из-за угрозы Крымский мост перекрывали более чем на 3 часа.
Также о попадании по нефтебазе в Феодосии сообщали 29 сентября. Впрочем, официальной информации об ударе по нефтебазе не было.
Кроме того, беспилотники атаковали одну из крупнейших нефтебаз в Крыму в ночь на 6 октября. Во время обстрела были поражены резервуары с горюче-смазочными материалами (ГСМ). Ранее ее атаковали много раз, и после предыдущих ударов из 34 резервуаров целыми остались только 22.