Ключевые доходы Кремля от продажи нефти и газа уменьшаются, а дефицит бюджета растет. Несмотря на это, военные расходы останутся примерно в 4 раза выше довоенного уровня. И это – преимущественно за счет российских налогоплательщиков. Власть сознательно идет на экономические потери ради продолжения войны, передает 24 Канал со ссылкой на CNN.

Смотрите также Новый удар для Кремля: еще одна страна может отказаться от российской нефти

Есть ли такие санкции, которые заставили бы Россию отказаться от войны?

По мнению британского аналитика Тимоти Эша, законопроект в Конгрессе США о 500-процентном тарифе на энергоресурсы из России мог бы остановить военную машину Кремля. Однако такой шаг малореалистичен. Ведь вывод российской нефти и газа с рынка приведет к резкому повышению мировых цен.

Вместо этого Эш предлагает ввести "вторичный" тариф на уровне 20 – 30%, который позволил бы продолжать российский экспорт, но с условием: полученные доходы следует направлять на финансирование Украины.

Также для удара по экономике России эксперт советует использовать ее замороженные активы для поддержки Украины. Известно, что Евросоюз рассматривает возможность предоставления Украине 140 млрд евро займа из российских денег. По словам Эша, это пошлет России мощный сигнал, что Украина имеет финансовую устойчивость и способна продолжать войну.

Еще один вариант, по словам эксперта Центра европейской политики Александра Коляндра, – бить по самым слабым местам российской экономики, в частности по недостатку рабочей силы. Из-за мобилизации и бегства многих мужчин за границу дефицит кадров в России только растет. В некоторых европейских странах – например, в Балтии и Польше – россиянам вообще запрещено получать рабочие визы.

Вместо того чтобы ограничивать профессиональную миграцию из России, ее следует только поощрять. Это усилило бы кризис на рынке труда в России, подтолкнуло бы зарплаты вверх и усложнило бы борьбу с инфляцией,

– объяснил Коляндр.

Эксперты отмечают: важно не только вводить новые санкции, но и строго придерживаться уже действующих. Во время массированной ракетно-дроновой атаки на Украину в ночь на 5 октября Россия, по словам президента Владимира Зеленского, использовала более 500 единиц вооружения, содержащих более 100 тысяч иностранных деталей – в частности европейских, несмотря на санкции.

Впрочем, самый действенный инструмент давления на российскую экономику, возможно, сейчас находится в руках самой Украины. В последние месяцы украинские дальнобойные дроны все чаще поражают российские НПЗ. По оценке аналитического агентства Siala, эти атаки временно вывели из строя до 38% мощностей России по переработке нефти. Удары привели к дефициту бензина в самой России и заставили ее экспортировать больше сырой нефти, что менее выгодно, чем продажа нефтепродуктов.

Эш подчеркивает, что дроновые удары – мощное экономическое оружие. Они одновременно дестабилизируют внутренний рынок из-за нехватки горючего и ограничивают экспортные доходы.

Кроме того, успешные атаки на Россию станут дополнительным аргументом для передачи Украине западного дальнобойного оружия. Этого Путин как раз и боится. Он уже предупредил, что предоставление Киеву "Томагавков" уничтожит отношения Москвы и Вашингтона.

Последние новости о санкциях Запада против России