Ключові прибутки Кремля від продажу нафти й газу зменшуються, а дефіцит бюджету зростає. Попри це, військові витрати залишаться приблизно у 4 рази вищими за довоєнний рівень. І це – переважно за рахунок російських платників податків. Влада свідомо йде на економічні втрати заради продовження війни, передає 24 Канал із посиланням на CNN.

Чи є такі санкції, які змусили б Росію відмовитися від війни?

На думку британського аналітика Тімоті Еша, законопроєкт у Конгресі США про 500-відсотковий тариф на енергоресурси з Росії міг би зупинити військову машину Кремля. Однак такий крок є малореалістичним. Адже виведення російської нафти й газу з ринку призведе до різкого підвищення світових цін.

Замість цього Еш пропонує запровадити "вторинний" тариф на рівні 20 – 30%, який дозволив би продовжувати російський експорт, але з умовою: отримані доходи слід спрямовувати на фінансування України.

Також для удару по економіці Росії експерт радить використати її заморожені активи для підтримки України. Відомо, що Євросоюз розглядає можливість надання Україні 140 млрд євро позики з російських грошей. За словами Еша, це надішле Росії потужний сигнал, що Україна має фінансову стійкість і здатна продовжувати війну.

Ще один варіант, за словами експерта Центру європейської політики Олександра Коляндра, – бити по найслабших місцях російської економіки, зокрема по нестачі робочої сили. Через мобілізацію та втечу багатьох чоловіків за кордон дефіцит кадрів у Росії лише зростає. У деяких європейських країнах – наприклад, у Балтії та Польщі – росіянам узагалі заборонено отримувати робочі візи.

Замість того щоб обмежувати професійну міграцію з Росії, її слід лише заохочувати. Це посилило б кризу на ринку праці в Росії, підштовхнуло б зарплати вгору й ускладнило б боротьбу з інфляцією,

– пояснив Коляндр.

Експерти наголошують: важливо не лише запроваджувати нові санкції, а й суворо дотримуватися вже чинних. Під час масованої ракетно-дронової атаки на Україну в ніч на 5 жовтня Росія, за словами президента Володимира Зеленського, використала понад 500 одиниць озброєння, що містили понад 100 тисяч іноземних деталей – зокрема європейських, попри санкції.

Втім, найдієвіший інструмент тиску на російську економіку, можливо, зараз перебуває в руках самої України. Останніми місяцями українські далекобійні дрони дедалі частіше вражають російські НПЗ. За оцінкою аналітичного агентства Siala, ці атаки тимчасово вивели з ладу до 38% потужностей Росії з переробки нафти. Удари призвели до дефіциту бензину в самій Росії й змусили її експортувати більше сирої нафти, що менш вигідно, ніж продаж нафтопродуктів.

Еш підкреслює, що дронові удари – потужна економічна зброя. Вони одночасно дестабілізують внутрішній ринок через нестачу пального і обмежують експортні доходи.

Крім того, успішні атаки на Росію стануть додатковим аргументом для передачі Україні західної далекобійної зброї. Цього Путін якраз і боїться. Він вже попередив, що надання Києву "Томагавків" знищить відносини Москви та Вашингтона.

