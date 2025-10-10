Як країни ЄС "підживлюють" бюджет Росії?

Деякі з країн більшили імпорт російських енергоносіїв на мільярди євро, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Вже четвертий рік війни Росії проти України триває, і Європейський Союз залишається у скрутному становищі, фінансуючи обидві сторони конфлікту. Великі поставки військової та гуманітарної допомоги Києву компенсуються комерційними платежами Москві за нафту та газ.

З 2022 року блок зменшив свою залежність від колись домінуючого постачальника Росії приблизно на 90%. Тим не менш, за перші вісім місяців цього року він імпортував російських енергоносіїв на понад 11 мільярдів євро.

Сім із 27 країн-членів ЄС збільшили вартість свого імпорту порівняно з попереднім роком, включаючи п'ять країн, які підтримують Україну у війні:

Франція зафіксувала зростання закупівель російських енергоносіїв на 40% до 2,2 мільярда євро;

Нідерланди зросли на 72% до 498 мільйонів євро, як показує аналіз.

Як змінився імпорт російських енергоносіїв країнами ЄС / графіка Reuters

Хоча порти СПГ у таких країнах, як Франція та Іспанія, слугують точками входу для російських поставок до Європи, газ часто не споживається в цих країнах, а натомість відправляється далі покупцям по всьому блоку.

Коли ЄС відмовиться від російських енергоносїів?

У Євросоюзі погодилися продовжити реалізацію плану Брюсселя щодо повної відмови від імпорту російської нафти та газу, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Законопроєкт передбачає припинення імпорту газу за новими контрактами з 2026 року, а за довгостроковими – з 2028 року. За словами дипломатів, майже всі країни ЄС висловили підтримку плану Єврокомісії. Це свідчить, що закон, ймовірно, все-таки буде ухвалений, попри критику Угорщини та Словаччини, які прагнуть зберегти тісні зв’язки з Росією.

Що відомо про імпорт нафти й газу з Росії?