Про що говорив Фіцо?

Він також оголосив про схвалення угоди на будівництво американського реактора, пише 24 Канал з посиланням на Euractiv.

Словаччина, а також Болгарія, Чехія, Фінляндія та Угорщина виробляють електроенергію на атомних реакторах російського зразка. Більшість із них залежать від Росії в постачанні палива, допоки альтернативні джерела не стануть повністю доступними.

Виступаючи на Європейському форумі з ядерної енергетики, Фіцо відкрито розкритикував пропозицію Єврокомісії поступово відмовитися від імпорту російських енергоносіїв – план, відомий як REPowerEU.

Зауважте! У своєму виступі Фіцо зазначив, що Словаччина у вересні підписала угоду про співпрацю у сфері ядерної енергетики зі США. Ця угода пов’язана з планом Братислави збудувати новий реактор потужністю 1 000 мегаватів на АЕС Ясловске Богуніце, однак деталі проєкту поки що не розкриваються.

Я вважаю, що це крок, важливий не лише для Словаччини, а й для всієї Європи, особливо для Центральної Європи,

– заявив словацький прем’єр.

У своєму виступі він назвав план REPowerEU "невдалим документом" і "повною нісенітницею", сказавши, що Словаччина "ніколи не погодиться" з пропозицією Єврокомісії повністю заборонити імпорт російського газу.

Коли йдеться про газ і нафту, ми просто стріляємо собі в ногу,

– сказав Фіцо, додавши, що готовий "сваритися" з Брюсселем через те, що він назвав "безглуздим ідеологічним кроком".

Як зазначається у матеріалі, заяви Фіцо суперечать позиції Єврокомісії, яка вважає, що розрив енергетичних зв’язків із Росією підвищить довгострокову безпеку континенту, особливо після того, як у 2022 році перебої з постачанням газу спричинили масштабну енергетичну кризу в ЄС.

Нагадаємо! На сьогодні Словаччина та Угорщина – єдині дві країни ЄС, які відверто виступають проти повного припинення залежності від російської енергетики.

Що ще казав Фіцо?

Словацький прем’єр Роберт Фіцо та його угорський колега Віктор Орбан вже виступили проти закликів відмовитися від російської нафти. Про це пише Bloomberg.

Ніхто не має права казати нам, звідки брати газ і нафту, адже згідно з міжнародним правом саме суверенна країна вирішує власний енергетичний баланс,

– заявив Фіцо.

Він також назвав прагнення ЄС відмовитися від російської енергії "політичним та ідеологічним рішенням". На його думку, воно вдарить не лише по Братиславі та Будапешту, а й по всій Європі.

Що Україна пропонує Словаччині?