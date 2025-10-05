А ще він розкритикував ЄС через "неправильну політику" щодо Росії. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяви Фіцо в ефірі словацького телеканалу STVR.

Що сказав Фіцо?

Фіцо заявив, що поразка Росії в Україні не є метою словацького уряду.

"Наша мета – якнайшвидше закінчити війну в Україні. Це слов'яни, які вбивають один одного. Війна – це не рішення", – заявив політик.

За його словами, він не хоче поразки Росії, але хоче запобігти черговій масштабній війні в Європі.

Після цього Фіцо додав, що Євросоюз забагато вкладає сил у "підтримку війни в Україні", та заявив, що ніколи не буде "прем'єром воєнного часу", а Словаччина не буде втягнута в жодну "воєнну авантюру":

Якби ЄС витрачав стільки ж енергії на мир, скільки він витрачає на підтримку війни в Україні, війну можна було б давно закінчити. Я ніколи не буду прем'єр-міністром воєнного часу.

Після цих заяв ведучий поцікавився у Фіцо, чи не суперечить його позиція щодо війни в Україні спадщині Словаччини, яка боролася за свободу своєї країни проти нацистів у Другій світовій війні.

На що словацький прем'єр почав викручуватися і заявив, що війна в Україні – "регіональний конфлікт".

До слова, інтерв'ю Фіцо було проведено з нагоди вшанування битви на Дукельському перевалі 1944 року. Це була найбільша та найкривавіша на території сучасної Словаччини битва за час Другої світової війни. Тоді радянські війська зазнали найбільших втрат.



Фіцо заявив, що неправильно, що все більше і більше пам'ятників загиблим радянським солдатам демонтують, "враховуючи їхню роль у визволенні Словаччини". Він непокоїться тим, "як недбало люди сьогодні говорять більше про війну, ніж про мир".

Інші заяви Фіцо