Він заявив, що "потрібно з'ясувати", хто контролював ці дрони. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на допис Фіцо у Facebook.

Що сказав Фіцо про "Шахеди" у Польщі та чи згадав про Україну?

Фіцо заявив, що порушення повітряного простору Польщі – серйозний інцидент.

Порушення повітряного простору суверенної Польщі, нашого сусіда та партнера в ЄС та НАТО, є серйозним інцидентом, який може призвести до далекосяжних наслідків. Тому життєво важливо об'єктивно встановити, чи було це навмисно чи випадково, і під чиїм контролем використовувалися дрони,

– написав він.

Словацький прем'єр висловив солідарність Польщі та запропонував співпрацю "у пошуку всіх необхідних відповідей".

Фіцо також заявив, що не піддасться на "провокації політичних ігор", а також "антиурядових та антисловацьких ЗМІ".

"Я черпаю інформацію переважно з відповідних джерел. Наразі вони дозволяють мені займати лише вищезазначену позицію. Якщо для цього будуть підстави, я зміню або доповню свою позицію, послідовно виходячи з принципу поваги до принципів міжнародного права", – написав він.

За словами Фіцо, порушення повітряного простору Польщі та здатність її армії реагувати є "жорстоким дзеркалом для словацьких опозиційних політиків, які безкоштовно передали Україні всю систему ППО без належної компенсації".

Замість того, щоб визнати провину за цей військовий саботаж проти Словаччини, вони тирадять у ЗМІ, як божевільні, і доводять, що вони так само здатні втягнути Словаччину в біду,

– заявив словацький прем'єр.

На ситуацію відреагував також глава МЗС Словаччини Юрай Бланар. Він зробив цинічну заяву.

Я сподіваюся, що російські дрони на території Польщі мали опинитися на території України й не опинилися в Польщі з метою нападу,

– цитує його видання Dennik N.

Бланар також заговорив про важливість мирних переговорів між Україною та Росією і зауважив, що Словаччина "не має достатнього протиповітряного захисту" у випадку загрози.

Що відомо про атаку "Шахедів" на Польщу?