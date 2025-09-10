Він заявив, що "потрібно з'ясувати", хто контролював ці дрони. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на допис Фіцо у Facebook.
Дивіться також "Є ознаки, що це не випадковість": як світ реагує на атаку "Шахедів" по Польщі
Що сказав Фіцо про "Шахеди" у Польщі та чи згадав про Україну?
Фіцо заявив, що порушення повітряного простору Польщі – серйозний інцидент.
Порушення повітряного простору суверенної Польщі, нашого сусіда та партнера в ЄС та НАТО, є серйозним інцидентом, який може призвести до далекосяжних наслідків. Тому життєво важливо об'єктивно встановити, чи було це навмисно чи випадково, і під чиїм контролем використовувалися дрони,
– написав він.
Словацький прем'єр висловив солідарність Польщі та запропонував співпрацю "у пошуку всіх необхідних відповідей".
Фіцо також заявив, що не піддасться на "провокації політичних ігор", а також "антиурядових та антисловацьких ЗМІ".
"Я черпаю інформацію переважно з відповідних джерел. Наразі вони дозволяють мені займати лише вищезазначену позицію. Якщо для цього будуть підстави, я зміню або доповню свою позицію, послідовно виходячи з принципу поваги до принципів міжнародного права", – написав він.
За словами Фіцо, порушення повітряного простору Польщі та здатність її армії реагувати є "жорстоким дзеркалом для словацьких опозиційних політиків, які безкоштовно передали Україні всю систему ППО без належної компенсації".
Замість того, щоб визнати провину за цей військовий саботаж проти Словаччини, вони тирадять у ЗМІ, як божевільні, і доводять, що вони так само здатні втягнути Словаччину в біду,
– заявив словацький прем'єр.
На ситуацію відреагував також глава МЗС Словаччини Юрай Бланар. Він зробив цинічну заяву.
Я сподіваюся, що російські дрони на території Польщі мали опинитися на території України й не опинилися в Польщі з метою нападу,
– цитує його видання Dennik N.
Бланар також заговорив про важливість мирних переговорів між Україною та Росією і зауважив, що Словаччина "не має достатнього протиповітряного захисту" у випадку загрози.
Що відомо про атаку "Шахедів" на Польщу?
За словами прем'єра Туска, вночі було зафіксовано щонайменше 19 порушень повітряного простору Польщі. Повідомлялося про збиття лише 4 безпілотників.
Російські "Шахеди" знайшли у низці населених пунктів, зокрема у селі Вирики, де пошкоджено будинок та автомобіль.
Попри це, НАТО не розглядає інцидент з дронами як атаку на Польщу. Водночас Альянс на прохання Польщі таки активував статтю 4 Північноатлантичного договору.
У Росії ж виправдовуються, що атакувати Польщу не планували. Кажуть, що завдавали ударів по військово-промислових об'єктах в Україні і що її безпілотники не літають понад 700 кілометрів.