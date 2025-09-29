Про це пише 24 Канал із посиланням на Bloomberg.

Що політики кажуть про придбання російської нафти?

Орбан і Фіцо вкотре підкреслили, що відмова від постачання через нафтопровід "Дружба" є для них економічно та технічно неможливою. Про намір зберегти постачання з Росії політики розповіли під час зустрічі на кордоні двох країн.

Ніхто не має права казати нам, звідки брати газ і нафту, адже згідно з міжнародним правом саме суверенна країна вирішує власний енергетичний баланс,

– заявив Фіцо перед невеликою аудиторією в угорському Естергомі.

Роберт Фіцо підтримав позицію Віктора Орбана, назвавши прагнення Європейського Союзу відмовитися від російської енергії "політичним та ідеологічним рішенням", яке вдарить не лише по Словаччині та Угорщині, але й зашкодить усій Європі.

Закупівля російської нафти: що відомо про останні новини?