Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
Смотрите также "Дружба” дороже Трампа: Венгрия не откажется от российской нефти
Что политики говорят о приобретении российской нефти?
Орбан и Фицо в очередной раз подчеркнули, что отказ от поставок через нефтепровод "Дружба" является для них экономически и технически невозможным. О намерении сохранить поставки из России политики рассказали во время встречи на границе двух стран.
Никто не имеет права говорить нам, откуда брать газ и нефть, ведь согласно международному праву именно суверенная страна решает собственный энергетический баланс,
– заявил Фицо перед небольшой аудиторией в венгерском Эстергоме.
Роберт Фицо поддержал позицию Виктора Орбана, назвав стремление Европейского Союза отказаться от российской энергии "политическим и идеологическим решением", которое ударит не только по Словакии и Венгрии, но и повредит всей Европе.
Закупка российской нефти: что известно о последних новостях?
Напомним, что Президент США обсудил с премьер-министром Венгрии закупки нефти и газа в России. В то же время глава МИД Венгрии добавил, что его страна не прекратит закупки нефти у Москвы даже, если Трамп попросит.
В свою очередь, Виктор Орбан отказался от требования Дональда Трампа по сокращению импорта российской нефти, заявив, что это разрушит венгерскую экономику.
Украина предложит Словакии альтернативы российским газу и нефти. Об этом договорился Зеленский с премьер-министром Робертом Фицо.