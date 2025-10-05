А еще он раскритиковал ЕС из-за "неправильной политики" в отношении России. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявления Фицо в эфире словацкого телеканала STVR.
Что сказал Фицо?
Фицо заявил, что поражение России в Украине не является целью словацкого правительства.
"Наша цель – как можно быстрее закончить войну в Украине. Это славяне, которые убивают друг друга. Война – это не решение", – заявил политик.
По его словам, он не хочет поражения России, но хочет предотвратить очередную масштабную войну в Европе.
После этого Фицо добавил, что Евросоюз слишком много вкладывает сил в "поддержку войны в Украине", и заявил, что никогда не будет "премьером военного времени", а Словакия не будет втянута ни в одну "военную авантюру":
Если бы ЕС тратил столько же энергии на мир, сколько он тратит на поддержку войны в Украине, войну можно было бы давно закончить. Я никогда не буду премьер-министром военного времени.
После этих заявлений ведущий поинтересовался у Фицо, не противоречит ли его позиция относительно войны в Украине наследию Словакии, которая боролась за свободу своей страны против нацистов во Второй мировой войне.
На что словацкий премьер начал выкручиваться и заявил, что война в Украине – "региональный конфликт".
К слову, интервью Фицо было проведено по случаю чествования битвы на Дукельском перевале 1944 года. Это была самая большая и самая кровавая на территории современной Словакии битва за время Второй мировой войны. Тогда советские войска понесли наибольшие потери.
Фицо заявил, что неправильно, что все больше и больше памятников погибшим советским солдатам демонтируют, "учитывая их роль в освобождении Словакии". Он обеспокоен тем, "как небрежно люди сегодня говорят больше о войне, чем о мире".
Другие заявления Фицо
Словакия вместе с Венгрией продолжают покупать российскую нефть. Фицо и Орбан заявляли, что не могут отказаться от российской нефти по экономическим и техническим причинам. Кроме того, словацкий премьер считает стремление Евросоюза отказаться от российской энергии политическим и идеологическим решением, которое навредит Европе.
Также в начале сентября Фицо комментировал атаку российских беспилотников на Польшу. Он заявил, что еще надо выяснить, кто контролировал эти дроны.
Также словацкий премьер приезжал в Ужгород на встречу с президентом Зеленским. Тогда он утверждал, что поддерживает инициативы предоставления гарантий безопасности для Украины.