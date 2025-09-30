Як Болгарія перекриє постачання газу двом країнам?
Відмова Болгарія від експорту російського газу припинить постачання трубопроводами з Москви до Угорщини та Словаччини, повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.
Як держава-член ЄС, Болгарія узгоджує свої дії з європейським законодавством та політикою, включаючи поступове скасування до кінця 2027 року. Очікується, що до 1 січня 2028 року споживання російського газу по всій Європі буде повністю припинено,
– заявив міністр енергетики Болгарії Жечо Станков.
Софія є останньою точкою входу для російських трубопровідних потоків до блоку через трубопровід "Турецький потік" після того, як Україна відмовилася продовжити угоду про транспортування газу через країну в січні. Інші історичні маршрути Москви до ЄС або пошкоджені, або перебувають під санкціями.
Хоча ці коментарі зводяться до заяв Болгарії про дотримання законодавства ЄС, вони, ймовірно, викличуть глибоке занепокоєння в Угорщині та Словаччині.
Будапешт і Братислава, які в середньому досі отримують 70% свого газу з Москви , довго чинили опір зусиллям ЄС щодо поступової відмови від імпорту російських енергоносіїв, стверджуючи, що це призведе до зростання цін, враховуючи обмеженість альтернативних маршрутів постачання,
– пишуть у виданні.
Проте експерти припускають, що обидві країни можуть знайти альтернативний шлях через імпорт СПГ, що надходить до портів ЄС, або додаткові поставки трубопроводами з Норвегії. Цю думку поділяє і Станков.
Не очікується, що Угорщина та Словаччина зіткнуться з проблемами енергетичної безпеки в результаті законопроєкту,
– сказав він.
Однак, міністр закордонних справ Будапешта Петер Сійярто у четвер заявив, що Софія «запевнила його, що вона не поставить Угорщину у скрутне становище», незважаючи на ймовірну заборону, після розмови зі своїм болгарським колегою.
Коли Болгарія відмовиться від газу з Росії?
Болгарія планує розірвати контракт на транзит російського газу, повідомляє 24 Канал з посиланням на видання БНР.
До 2026 року контракти на використання або транзит російського природного газу мають бути розірвані, а в довгостроковій перспективі – до 2028 року – його повністю виключать з болгарського енергетичного ринку.
Все споживання природного газу в Болгарії, як для промисловості, так і для домогосподарств, покривається за рахунок імпорту СПГ через спеціалізовані термінали.
Що відомо про відмову від російських енергоносіїв?
ЄС планує повністю припинити імпорт енергоносіїв Росії до 2027 року, вже значно скоротивши постачання газу і вугілля. Євросоюз запровадить додаткові санкції проти російських енергоносіїв, включаючи обмеження на нафтопереробні заводи й порти, куди надходять російські енергоресурси.
Словаччина та Угорщина повідомили, що не мають альтернатив російським енергоносіям і чинитимуть опір тиску США. Країни вимагають від ЄС знайти достатні альтернативні поставки, щоб уникнути шкоди для їхньої економіки та промисловості.
Тому ЄС розглядає заходи для припинення імпорту російської нафти через трубопровід "Дружба" для Угорщини та Словаччини. Вони можуть зіткнутися з торговельними санкціями, якщо не представлять планів відмови від російської нафти.