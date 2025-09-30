Как Болгария перекроет поставки газа двум странам?

Отказ Болгария от экспорта российского газа прекратит поставки по трубопроводам из Москвы в Венгрию и Словакию, сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

Смотрите также Венгрия не откажется от российских энергоносителей: Орбан озвучил две причины

Как государство-член ЕС, Болгария согласовывает свои действия с европейским законодательством и политикой, включая постепенную отмену до конца 2027 года. Ожидается, что до 1 января 2028 года потребление российского газа по всей Европе будет полностью прекращено,

– заявил министр энергетики Болгарии Жечо Станков.

София является последней точкой входа для российских трубопроводных потоков в блок через трубопровод "Турецкий поток" после того, как Украина отказалась продлить соглашение о транспортировке газа через страну в январе. Другие исторические маршруты Москвы в ЕС или повреждены, или находятся под санкциями.

Хотя эти комментарии сводятся к заявлениям Болгарии о соблюдении законодательства ЕС, они, вероятно, вызовут глубокое беспокойство в Венгрии и Словакии.

Будапешт и Братислава, которые в среднем до сих пор получают 70% своего газа из Москвы , долго сопротивлялись усилиям ЕС по постепенному отказу от импорта российских энергоносителей, утверждая, что это приведет к росту цен, учитывая ограниченность альтернативных маршрутов поставки,

– пишут в издании.

Однако эксперты предполагают, что обе страны могут найти альтернативный путь через импорт СПГ, поступающего в порты ЕС, или дополнительные поставки по трубопроводам из Норвегии. Это мнение разделяет и Станков.

Не ожидается, что Венгрия и Словакия столкнутся с проблемами энергетической безопасности в результате законопроекта,

– сказал он.

Однако, министр иностранных дел Будапешта Петер Сийярто в четверг заявил, что София "заверила его, что она не поставит Венгрию в трудное положение", несмотря на вероятный запрет, после разговора со своим болгарским коллегой.

Когда Болгария откажется от газа из России?

Болгария планирует разорвать контракт на транзит российского газа, сообщает 24 Канал со ссылкой на издание БНР.

До 2026 года контракты на использование или транзит российского природного газа должны быть разорваны, а в долгосрочной перспективе – до 2028 года – его полностью исключат из болгарского энергетического рынка.

Все потребление природного газа в Болгарии, как для промышленности, так и для домохозяйств, покрывается за счет импорта СПГ через специализированные терминалы.

