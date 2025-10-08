О чем говорил Фицо?

Он также объявил об одобрении соглашения на строительство американского реактора, пишет 24 Канал со ссылкой на Euractiv.

Читайте также Поражение России – не цель Словакии, – Фицо снова выдал ряд возмутительных заявлений о войне в Украине

Словакия, а также Болгария, Чехия, Финляндия и Венгрия производят электроэнергию на атомных реакторах российского образца. Большинство из них зависят от России в поставках топлива, пока альтернативные источники не станут полностью доступными.

Выступая на Европейском форуме по ядерной энергетике, Фицо открыто раскритиковал предложение Еврокомиссии постепенно отказаться от импорта российских энергоносителей – план, известный как REPowerEU.

Заметьте! В своем выступлении Фицо отметил, что Словакия в сентябре подписала соглашение о сотрудничестве в сфере ядерной энергетики с США. Это соглашение связано с планом Братиславы построить новый реактор мощностью 1 000 мегаватт на АЭС Ясловске Богунице, однако детали проекта пока не раскрываются.

Я считаю, что это шаг, важен не только для Словакии, но и для всей Европы, особенно для Центральной Европы,

– заявил словацкий премьер.

В своем выступлении он назвал план REPowerEU "неудачным документом" и "полной чушью", сказав, что Словакия "никогда не согласится" с предложением Еврокомиссии полностью запретить импорт российского газа.

Когда речь идет о газе и нефти, мы просто стреляем себе в ногу,

– сказал Фицо, добавив, что готов "ссориться" с Брюсселем из-за того, что он назвал "бессмысленным идеологическим шагом".

Как отмечается в материале, заявления Фицо противоречат позиции Еврокомиссии, которая считает, что разрыв энергетических связей с Россией повысит долгосрочную безопасность континента, особенно после того, как в 2022 году перебои с поставками газа вызвали масштабный энергетический кризис в ЕС.

Напомним! На сегодня Словакия и Венгрия – единственные две страны ЕС, которые откровенно выступают против полного прекращения зависимости от российской энергетики.

Что еще говорил Фицо?

Словацкий премьер Роберт Фицо и его венгерский коллега Виктор Орбан уже выступили против призывов отказаться от российской нефти. Об этом пишет Bloomberg.

Никто не имеет права говорить нам, откуда брать газ и нефть, ведь согласно международному праву именно суверенная страна решает собственный энергетический баланс,

– заявил Фицо.

Он также назвал стремление ЕС отказаться от российской энергии "политическим и идеологическим решением". По его мнению, оно ударит не только по Братиславе и Будапешту, но и по всей Европе.

Что Украина предлагает Словакии?