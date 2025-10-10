Почему Венгрия согласилась на запрет российского СПГ?

Представитель Будапешта на встрече послов стран ЕС не выступил ни с какими возражениями против запрета, сообщает 24 Канал со ссылкой на EUobserver.

Смотрите также Турция отказывается от газа из России, отдавая предпочтение США, – Reuters

Таким образом, основными препятствиями для согласования 19-го пакета санкций пока остаются позиции Словакии и Австрии:

  • Вена настаивает на включении в документ пункта о размораживании российских активов на 2 миллиарда евро, чтобы передать Raiffeisen Bank International;
  • Братислава выступает против введения новых ограничений, потому что “политика ЕС наносит ущерб словацкой автомобильной промышленности”.

Испания отметила, что ЕС необходима лучшая координация между планами отказа от ископаемого топлива и санкционной политикой в отношении России. Однако это заявление не имело характера вето и не содержало конкретных предложений.

Зато другие положения нового пакета санкций уже были неформально согласованы. Среди них:

  • введение ограничительных мер против по меньшей мере 31 физического и юридического лица, причастных к поддержке России;
  • включение в санкционный список более 120 нефтяных танкеров российского теневого флота;
  • усиление ограничений в отношении российского банковского сектора.

Что известно об импорте российских энергоносителей в ЕС?

  • Некоторые страны ЕС увеличили импорт энергоносителей из России в 2025 году, несмотря на планы отказа от них, платя миллиарды евро России. Это Венгрия, Франция, Бельгия и тому подобное. В этом году блок импортировал российских энергоносителей на более 11 миллиардов евро.

  • Венгрия рассматривает Туркменистан как нового поставщика газа вместо России, но пока не известно, сколько газа он сможет поставить. Венгрия также подписала контракты на закупку сжиженного природного газа с Францией и Великобританией, которые начнут действовать в 2026 и 2028 годах.

  • Зато Словакия защищает закупки энергоносителей из России, поскольку потеря контрактов до 2034 года может обойтись в 10 миллиардов евро. Глава МИД Словакии Юрай Бланар призвал к пониманию со стороны ЕС, подчеркивая, что диверсификация требует времени.