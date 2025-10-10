Почему Венгрия согласилась на запрет российского СПГ?

Представитель Будапешта на встрече послов стран ЕС не выступил ни с какими возражениями против запрета, сообщает 24 Канал со ссылкой на EUobserver.

Смотрите также Турция отказывается от газа из России, отдавая предпочтение США, – Reuters

Таким образом, основными препятствиями для согласования 19-го пакета санкций пока остаются позиции Словакии и Австрии:

Вена настаивает на включении в документ пункта о размораживании российских активов на 2 миллиарда евро, чтобы передать Raiffeisen Bank International;

Братислава выступает против введения новых ограничений, потому что “политика ЕС наносит ущерб словацкой автомобильной промышленности”.

Испания отметила, что ЕС необходима лучшая координация между планами отказа от ископаемого топлива и санкционной политикой в отношении России. Однако это заявление не имело характера вето и не содержало конкретных предложений.

Зато другие положения нового пакета санкций уже были неформально согласованы. Среди них:

введение ограничительных мер против по меньшей мере 31 физического и юридического лица, причастных к поддержке России;

включение в санкционный список более 120 нефтяных танкеров российского теневого флота;

усиление ограничений в отношении российского банковского сектора.

Что известно об импорте российских энергоносителей в ЕС?