Почему Турция уменьшает импорт газа из России и Ирана?

Турция может удовлетворить более половины своих потребностей в газе до конца 2028 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Это возможно за счет наращивания производства и увеличения импорта из США. Однако это грозит сокращением последнего крупного покупателя для российских и иранских поставщиков.

Такие улучшения произошли после того, как Вашингтон публично давил на союзников, в частности на Турцию, чтобы те разорвали энергетические связи с Москвой и Тегераном.

Россия до сих пор остается крупнейшим поставщиком газа для Турции, но ее доля на рынке упала с более 60% до 37% в первой половине 2025 года. Впоследствии показатели могут измениться, потому что импорт СПГ из США должен удвоиться.

Это покроет более половины потребностей Турции по газу, что составляет около 53 миллиардов кубометров, уменьшив разрыв в импорте газа по трубопроводам примерно. Это значительно меньше 41 миллиарда кубометров, что сейчас является контрактными поставками из России, Ирана и Азербайджана вместе взятыми.

В то же время Турция быстро расширяет альтернативные источники. Государственная компания TPAO увеличивает добычу на местных газовых месторождениях, тогда как частные компании расширили терминалы импорта СПГ для поставок газа из США и Алжира.

Согласно расчетам Reuters, внутреннее производство и импорт СПГ по контракту, с 2028 года превысят 26 миллиардов кубометров в год по сравнению с 15 миллиардами кубометров.

Кто еще отказывается от газа из России?

Кроме Турции, Венгрия договаривается о поставках газа с несколькими странами, сообщает 24 Канал со ссылкой на азербайджанское издание Caliber.

Страна рассматривает Туркменистан как нового поставщика газа, но пока не известно, сколько газа он сможет поставить. также Венгрия будет сотрудничать с Францией. Контракт заключен с французской компанией Engie и будет действовать с 2028 по 2038 год. Общий объем поставок составит 4 миллиарда кубометров.

Еще один контракт на покупку 2 миллиардов кубометров газа ежегодно заключен с Великобританией, а именно с компанией Shell. Поставка начнется в 2026 году, а сама сделка рассчитана на 10 лет. Газ будет доставляться через Чехию и Германию.

Что известно об отказе от энергоносителей из России?