Об этом в эфире 24 Канала рассказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт и летчик-инструктор Роман Свитан, отметив, что она расположена в 3000 километрах. Удар может полностью остановить поставки газа и электроэнергии.
Смотрите также "Украина подожжет Россию": в США объяснили страх Путина перед Tomahawk
Какой удар обвалит энергетику России?
По словам полковника запаса ВСУ, в России есть некий "Ямальский крест". Он – одна из крупнейших ресурсных площадок страны-агрессора. Там возводятся 17 магистральных газопроводов. Оттуда качают газ на всю Россию и за границу.
Если добраться туда и ударить по этой точке, в России просто выключится газ. Кстати, света также не будет. Ведь все газогенераторы, которые балансируют мощность атомных станций, работают на газе,
– объяснил он.
Свитан отметил, что расстояние до "Ямальского креста" от Украины составляет 3000 километров. Самый оптимальный вариант достижения к нему – баллистические ракеты, которые будут лететь туда максимум 30 минут.
Последние атаки по России: кратко
- Украинские беспилотники атаковали газоперерабатывающий завод в Котово, что в Волгоградской области России. Он входит в систему поставок топлива для внутреннего рынка и за границу.
- Между тем из-за атаки дронов в Тюмени на НПЗ произошел взрыв. Проектная мощность атакованного НПЗ достигает 9 миллионов тонн сырой нефти в год.
- Дроны долетели и до Крыма – поразили крупнейшую нефтяную базу в Феодосии. Терминал используется для приема, хранения и перевалки различных видов нефтепродуктов.