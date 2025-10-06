Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграмм-канал Exilenova+.

Смотрите также Не только дроны: Зеленский намекнул на удары украинскими ракетами по России в последние дни

Где прогремели новые взрывы в России?

Тюменский НПЗ расположен в микрорайоне Антипино. Местные говорят, что якобы видели 2 БпЛА, которые и атаковали завод.

Он, к слову, расположен в 1300 километрах от государственной границы Украины.

К месту инцидента съезжались автомобили пожарной службы и скорые.

Осторожно, нецензурная лексика! Ситуация в Тюмени: смотрите видео

Впоследствии местные власти заверили, что никаких пожаров не возникло, а ситуация под контролем. Впрочем, 3 БпЛА на территории завода таки нашли и "обезвредили".

В сети уже показали разрушения на территории НПЗ.

Последствия взрыва на НПЗ / Фото Exilenova+

Где расположен НПЗ в Тюмени: смотрите на карте

Неспокойно также в Пермской области. Местные утверждали, что взрывы прогремели на территории завода ОАО "Уралоргсинтез", и впоследствии появились сообщения, что громко было на заводе по переработке пластика.

Там якобы вспыхнул один из цехов.

Где расположен ОАО "Уралоргсинтез": смотрите на карте

Последние взрывы в России