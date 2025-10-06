Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграмм-канал Exilenova+.
Смотрите также Не только дроны: Зеленский намекнул на удары украинскими ракетами по России в последние дни
Где прогремели новые взрывы в России?
Тюменский НПЗ расположен в микрорайоне Антипино. Местные говорят, что якобы видели 2 БпЛА, которые и атаковали завод.
Он, к слову, расположен в 1300 километрах от государственной границы Украины.
К месту инцидента съезжались автомобили пожарной службы и скорые.
Осторожно, нецензурная лексика! Ситуация в Тюмени: смотрите видео
Впоследствии местные власти заверили, что никаких пожаров не возникло, а ситуация под контролем. Впрочем, 3 БпЛА на территории завода таки нашли и "обезвредили".
В сети уже показали разрушения на территории НПЗ.
Последствия взрыва на НПЗ / Фото Exilenova+
Где расположен НПЗ в Тюмени: смотрите на карте
Неспокойно также в Пермской области. Местные утверждали, что взрывы прогремели на территории завода ОАО "Уралоргсинтез", и впоследствии появились сообщения, что громко было на заводе по переработке пластика.
Там якобы вспыхнул один из цехов.
Где расположен ОАО "Уралоргсинтез": смотрите на карте
Последние взрывы в России
Белгород в России уже несколько дней находится под атакой и почувствовал на себе последствия войны. После прилетов "добрых" дронов по городу возник блэкаут.
Недавно ВСУ атаковали один из крупнейших производителей взрывчатых веществ в России – "Завод им. Я.М. Свердлова". Там раздавались многочисленные взрывы и вспыхнули пожары.
Громко было также в Нижегородской области. Дроны атаковали завод "Лукойла", после чего начался масштабный пожар.