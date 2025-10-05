Перед этим там прогремели многочисленные взрывы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские телеграмм-каналы.

Что известно об атаке на НПЗ в Кстово?

Нижегородский нефтеперерабатывающий завод "Лукойл" является одним из крупнейших таких предприятий России и расположен в городе Кстово, что примерно в 800 километрах от границы с Украиной.

Дроны его атакуют уже как минимум 4 раз с начала 2025 года.

На этот раз взрывы начали раздаваться примерно в 2:30. Местные телеграмм-каналы писали о "дроновую опасность", работу "певео" и по меньшей мере 4 взрыва в промзоне.

После них местные видели в районе предприятия "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" пламя и густой дым.

"Ночью на подлете к промышленной зоне в Нижегородской области силы ПВО успешно отразили атаку 5 БпЛА. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, на месте падения обломков работают специалисты", – отчитался губернатор Никитин.

А пожар, который видели местные, назвали "факельным горением на одном из заводов в Кстове".

Ситуация в Кстово ночью: смотрите видео

К слову, этот НПЗ может перерабатывать до 17 миллионов тонн нефти в год. Таким образом он является четвертым по величине в России. Там изготавливают более 50 наименований нефтепродуктов: автомобильные, авиационные и дизельные топлива, нефтебитумы и тому подобное.

