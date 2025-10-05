Перед этим там прогремели многочисленные взрывы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские телеграмм-каналы.
Что известно об атаке на НПЗ в Кстово?
Нижегородский нефтеперерабатывающий завод "Лукойл" является одним из крупнейших таких предприятий России и расположен в городе Кстово, что примерно в 800 километрах от границы с Украиной.
Дроны его атакуют уже как минимум 4 раз с начала 2025 года.
На этот раз взрывы начали раздаваться примерно в 2:30. Местные телеграмм-каналы писали о "дроновую опасность", работу "певео" и по меньшей мере 4 взрыва в промзоне.
После них местные видели в районе предприятия "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" пламя и густой дым.
"Ночью на подлете к промышленной зоне в Нижегородской области силы ПВО успешно отразили атаку 5 БпЛА. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, на месте падения обломков работают специалисты", – отчитался губернатор Никитин.
А пожар, который видели местные, назвали "факельным горением на одном из заводов в Кстове".
Ситуация в Кстово ночью: смотрите видео
К слову, этот НПЗ может перерабатывать до 17 миллионов тонн нефти в год. Таким образом он является четвертым по величине в России. Там изготавливают более 50 наименований нефтепродуктов: автомобильные, авиационные и дизельные топлива, нефтебитумы и тому подобное.
Атаки на НПЗ России: последние новости
Ночью 4 октября ВСУ поразили Кировский нефтезавод, после чего там вспыхнул пожар. Годовая мощность этого предприятия – 18,4 миллиона тонн нефти в год.
За день до этого дальнобойные дроны СБУ атаковали НПЗ "Орскнефтеоргсинтез" в Орске, а это в 1400 километрах от Украины.
А 30 сентября был под атакой НПЗ в Волгограде. Беспилотники туда наведываются уже не впервые.