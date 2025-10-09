Американский политический деятель Юрий Рашкин в эфире 24 Канала объяснил, что российский диктатор мыслит как авторитарный лидер, для которого сила важнее права. Такое поведение, по его мнению, показывает страх потерять влияние и потребность навязать миру собственные правила игры.

Как Путин реагирует на передачу Tomahawk Украине?

По мнению Рашкина, Путин воспринимает возможную передачу Украине ракет Tomahawk как вызов и одновременно способ укрепить собственный образ "сильного лидера". Он действует не по логике международного права, а через демонстрацию силы, пытаясь показать, что способен диктовать условия даже в ситуации изоляции.

Диктаторы не полагаются на право, а только на силу, поэтому вынуждены постоянно ее демонстрировать,

– отметил американский политический деятель.

Рашкин подчеркнул, что такое агрессивное поведение стало для Кремля способом удерживать контроль над обществом. Показательные угрозы позволяют власти оправдывать внутренние проблемы, перекладывая ответственность на внешних врагов и поддерживая атмосферу страха.

Путин отождествляет себя с Гитлером и даже оправдывает нападение на Польшу, надеясь быть успешнее него,

– сказал он.

Такие исторические аналогии демонстрируют мышление диктатора, который пытается предоставить собственной агрессии идеологического оправдания. Поэтому Кремль повторяет ошибки прошлого, оправдывая войну против Украины теми же аргументами, которыми пользовались диктаторы XX века.

Кремль выбирает силу вместо диалога

Рашкин заметил, что для Путина любые переговоры или компромиссы выглядят проявлением слабости. Он убежден: авторитарные лидеры могут выживать только тогда, когда демонстрируют превосходство и готовность к жестким действиям. Именно поэтому Кремль постоянно поддерживает напряжение, создавая образ внешней угрозы.

Проблема России в том, что у нее есть только сила, которую она использует как палку пещерного человека,

– подчеркнул политический деятель.

Любое ослабление давления или попытка договоренностей Путин воспринимает как потерю контроля. Построенная им система не допускает равенства или партнерства, а держится на страхе и покорности. Поэтому язык силы остается главным инструментом российской политики.

Как Путин видит отношения с США и Трампом?

Путин стремится использовать Дональда Трампа как удобного партнера, который не ставит сложных вопросов и не требует ответственности. Для российского диктатора это шанс влиять на американскую политику, сохраняя видимость диалога. Такое взаимодействие напоминает игру, в которой обе стороны преследуют собственные цели.

Путин знает, что Трамп не хочет нападать на Россию, поэтому ему достаточно просто напоминать: если вы хотите хороших отношений, не запускайте Tomahawk по России,

– сказал политический деятель.

Он объяснил, что такие сигналы нужны Кремлю, чтобы управлять напряжением в отношениях с США. Именно страх перед новыми ракетами, которые могут получить украинцы, заставляет Путина делать громкие заявления и пытаться удержать ситуацию под контролем.

Так что, Россия будет заниматься пустой болтовней, а Украина просто поджигает ее,

– подытожил Рашкин.

Так он охарактеризовал разрыв между российской риторикой и реальными событиями. Эта разница, по его словам, и определяет, как Кремль реагирует на усиление поддержки Украины со стороны Запада.

