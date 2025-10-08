Такое мнение высказал в эфире 24 Канала политолог, партнер коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун, отметив, что Россия неоднократно пыталась использовать в своих интересах особенность Трампа менять свои взгляды. Политолог предположил, почему президент США не попал в ловушки Кремля.

Как Путин может попытаться изменить отношение Трамп к Москве?

Джигун рассказал, что россияне неоднократно пытались поощрить Трампа. После того как Украина заговорила о необходимости соглашения по полезным ископаемым с Соединенными Штатами, Россия также активизировала этот трек со своей стороны. Однако россияне до этого не додумались сами, но увидев, как Украина пробует дипломатически отработать и получить от этого выгоду, начали также включаться.

Были визиты Кирилла Дмитриева в Вашингтон, который посетил множество встреч, обнимался со Стивом Уиткоффом и имел личные разговоры со многими бизнесами. Также состоялся первый за 10 лет визит главы Роскосмоса в США для обсуждения каких-то потенциальных сделок. Но все это закончилось ничем,

– подчеркнул партнер коммуникационного агентства Good Politics.

На это есть очень серьезные причины, по мнению политолога, со стороны США, которые, вероятно, связаны с двумя моментами:

во-первых , с государственными интересами, которые очень часто пересекаются с бизнес-интересами и не могут идти с ними в разрез – когда вы работаете и зарабатываете деньги, но при этом в политическом контексте продолжаете враждовать;

, с государственными интересами, которые очень часто пересекаются с бизнес-интересами и не могут идти с ними в разрез – когда вы работаете и зарабатываете деньги, но при этом в политическом контексте продолжаете враждовать; во-вторых, американцы, вероятно, поняли, что россияне так или иначе их кинут. Рассказы о совместном освоении Арктики на бумаге выглядели хорошо, но на практике россияне затягивали бы процесс, использовав Америку в нужный для себя способ и момент.

Поэтому вряд ли Путин сейчас может говорить о возможности финансовой сделки для обеих стран. То, что он может сделать в условиях определенного тупика, в котором сейчас находятся российские вооруженные силы и экономика, это предложить США повысить уровень встреч,

– объяснил Максим Джигун.

Например, вместо третьего советника, второго секретаря какого-то министерства России, отправить министра обороны или даже премьер-министра в Турцию или на какую-то другую площадку. Россия, по мнению политолога, может сказать, что, мол, процесс продолжается, договоренности могут быть достигнуты и можно якобы перейти к более практичным вещам. Но при этом продолжать затягивать этот процесс.

Он добавил, что россиянам нет веры, они точно хотят Tomahawk на заводы по производству ракет и по сборке "Шахедов".

В каком состоянии отношения США и России находятся сейчас?