Соответствующее заявление президент США сделал во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Марком Карни, которая состоялась в Белом доме во вторник, 7 октября, сообщает 24 Канал.

Что Трамп сказал о Путине?

Во время встречи с канадским премьером Дональд Трамп заявил, что на прошлой неделе из-за войны погибло 7812 человек, большинство из которых являются военными. По его словам, эту войну будет труднее завершить, чем конфликт в Газе.

Почти восемь тысяч солдат погибли. Это безумие! Я думал, что это будет одна из самых легких сделок. Я очень хорошо ладил с Путиным, и думаю, что он меня очень разочаровывает. Потому что я считал, что это будет легко урегулировать, но оказалось, что это возможно, сложнее, чем на Ближнем Востоке,

– сказал президент США.

Отметим, что это не первое подобное заявление американского лидера. Например, 25 сентября он также говорил, что рассчитывал быстро закончить войну в Украине. Однако политик оказался сильно разочарован действиями Путина.

Будет ли действовать Трамп?