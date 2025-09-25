Об этом Трамп заявил во время встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в четверг, 25 сентября, сообщает 24 Канал.

Президент США снова разочарован Путиным

Дональд Трамп во время встречи с Эрдоганом заявил, что они оба хорошо знакомы с Путиным, однако это не повлияло на ход российско-украинской войны.

Я урегулировал семь войн, и думал, что эта будет одной из самых легких для урегулирования. Но я очень разочарован Путиным…

– сказал американский лидер.

Трамп добавил, что не планировал никого называть "бумажным тигром", однако за время войны Россия потеряла около миллиона солдат и, несмотря на тяжелые бомбардировки последних двух недель, почти не продвинулась на фронте.

Думаю, что время остановиться. Я действительно так думаю,

– подытожил политик.

Трамп изменил позицию по войне: последние новости