Про це Трамп заявив під час зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом в четвер, 25 вересня, повідомляє 24 Канал.

Президент США знову розчарований Путіним

Дональд Трамп під час зустрічі з Ердоганом заявив, що вони обидва добре знайомі з Путіним, проте це не вплинуло на хід російсько-української війни.

Я врегулював сім воєн, і думав, що ця буде однією з найлегших для врегулювання. Але я дуже розчарований Путіним…

– сказав американський лідер.

Трамп додав, що не планував нікого називати "паперовим тигром", проте за час війни Росія втратила близько мільйона солдатів і, попри важкі бомбардування останніх двох тижнів, майже не просунулася на фронті.

Думаю, що час зупинитися. Я справді так думаю,

– підсумував політик.

Трамп змінив позицію щодо війни: останні новини