И это при том, что ролик выложили на странице президента США. Детали сообщает The Guardian.
Почему Трамп отказался извиняться за скандальный ролик с Обамами в виде обезьян?
Президент не считает себя виновным. Он объяснил, что не видел видео полностью.
Я посмотрел первую часть. Там говорилось о фальсификации выборов – о том, как это нечестно и отвратительно. Потом я передал это людям (предположительно, своим помощникам – 24 Канал), обычно они смотрят все полностью, но, видимо, кто-то этого не сделал и опубликовал. А потом мы это удалили,
– объяснил Трамп.
Но он заявил, что не будет извиняться.
Зачем Обам показали как обезьян?
Видео не посвящено Обамам целиком. Они появляются на короткое время в конце ролика.
"Видео усиливает настойчивое, но ложное утверждение Трампа о том, что он выиграл выборы 2020 года, хотя на самом деле он проиграл Джо Байдену. Ролик с теорией заговора является репостом контента с логотипом веб-сайта Patriot News Outlet, который поддерживает Трампа", – объяснили The Guardian.
Важно! Ролик является расистским, ведь супруги Обам представлены в виде обезьян, которые качаются в джунглях под песню из "Короля Льва" The Lion Sleeps Tonight.
Это видео из интернет-мема, где президент Трамп изображен как король джунглей, а демократы – как персонажи из "Короля Льва". Пожалуйста, прекратите фальшивое возмущение и сообщите сегодня о чем-то, что действительно важно для американской общественности,
– ответила пресс-секретарь Белого дома Каролина Ливитт, когда ее попросили о комментарии.
Для команды Трампа несвойственно удалять видео
- Медиа обратило внимание: даже самые провокационные видео не были удалены из Truth Social. Поэтому удаление этого ролика можно считать серьезным шагом.
- Сначала команда Трампа традиционно отказывалась взять на себя ответственность за скандал. Трамп переложил вину на помощников, но после разговора с Тимом Скоттом, единственным темнокожим сенатором-республиканцем, пообещал удалить ролик.
- Кроме самого Трампа, к Truth Social имеют доступ еще два человека – заместитель главы администрации Белого дома Дэн Скавино и помощница президента Натали Харп. СМИ считают, что ролик выложила именно Харп, политический советник и бывшая телеведущая.