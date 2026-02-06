О том, как они могли быть связаны со скандальным американским финансистом Джеффри Эпштейном, говорится в материалах агентства Reuters.

Какая связь экс-премьера Норвегии с Эпштейном?

В Норвегии разворачиваются сразу несколько расследований в отношении известных публичных лиц из-за их возможных связей с американским финансистом и сексуальным преступником Джеффри Эпштейном. Основанием стали новые материалы, обнародованные Министерством юстиции США.

Норвежская служба по расследованию экономических преступлений Oekokrim сообщила о начале проверки в отношении бывшего премьер-министра страны и экс-главы Нобелевского комитета Турбьерна Ягланда. Его подозревают в возможной тяжелой коррупции.

Правоохранители отмечают, что решение принято на основе информации из новых документов, которые охватывают период, когда Ягланд возглавлял Нобелевский комитет и был генеральным секретарем Совета Европы. Следствие должно выяснить, получал ли он подарки, поездки или займы в связи со своими должностями. Несмотря на это, официальных обвинений ему пока не предъявили.

Полиция также обратилась с просьбой отменить иммунитет Ягланда как бывшего руководителя международной организации. Министерство иностранных дел Норвегии поддержало этот шаг, подчеркнув важность полного выяснения обстоятельств. Адвокат Ягланда заявил, что его клиент приветствует расследование и готов полностью сотрудничать.

Кстати, файлы Эпштейна вызвали серьезные проблемы и для норвежской королевской семьи. Принцессу Метте-Марит считают неприемлемой кандидаткой на роль будущей королевы из-за ее контактов с американским миллиардером. В рассекреченных материалах ее имя упоминается почти тысячу раз.

Почему в деле фигурирует гендиректор Всемирного экономического форума?

Отдельно Всемирный экономический форум объявил о независимой проверке в отношении своего генерального директора Борге Бренде, а также бывшего министра иностранных дел Норвегии.

По данным американских документов, он несколько раз встречался с Эпштейном на деловых ужинах и поддерживал с ним переписку. В WEF подчеркнули, что проверка инициирована для сохранения прозрачности и репутации организации, а сам Бренде ее полностью поддерживает. Он заявил, что не знал о преступном прошлом Эпштейна и сожалеет, что не проверил информацию о нем раньше.

Встречались ли Эпштейн и Роштильд?

Еще одним именем в новых материалах стала Ариан де Ротшильд – руководитель швейцарского частного банка Edmond de Rothschild. Опубликованная переписка свидетельствует о ее регулярных контактах с Эпштейном в течение нескольких лет до его ареста в 2019 году, в частности договоренности о встречах в Нью-Йорке и Париже. Признаков уголовных преступлений в этих документах не обнаружено, однако они вызвали вопросы о характере их отношений.

В банке заявили, что Эпштейн был лишь деловым знакомым, ведь Ротшильд не знала о его преступлениях и решительно их осуждает. Сам финансист, который ранее признавал вину в сексуальных преступлениях в отношении несовершеннолетних, в 2019 году был снова арестован по обвинению в торговле людьми, но умер в тюрьме до начала суда.

Кого еще упоминают в деле?