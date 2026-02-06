Про те, як вони могли бути пов'язані зі скандальним американським фінансистом Джеффрі Епштейном, йдеться в матеріалах агенції Reuters.

Який зв'язок експрем'єра Норвегії з Епштейном?

У Норвегії розгортаються одразу кілька розслідувань щодо відомих публічних осіб через їхні можливі зв'язки з американським фінансистом і сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном. Підставою стали нові матеріали, оприлюднені Міністерством юстиції США.

Норвезька служба з розслідування економічних злочинів Oekokrim повідомила про початок перевірки щодо колишнього прем'єр-міністра країни та ексголови Нобелівського комітету Турбйорна Ягланда. Його підозрюють у можливій тяжкій корупції.

Правоохоронці зазначають, що рішення ухвалене на основі інформації з нових документів, які охоплюють період, коли Ягланд очолював Нобелівський комітет і був генеральним секретарем Ради Європи. Слідство має з'ясувати, чи отримував він подарунки, поїздки або позики у зв'язку зі своїми посадами. Попри це, офіційних обвинувачень йому наразі не висунули.

Поліція також звернулася з проханням скасувати імунітет Ягланда як колишнього керівника міжнародної організації. Міністерство закордонних справ Норвегії підтримало цей крок, наголосивши на важливості повного з'ясування обставин. Адвокат Ягланда заявив, що його клієнт вітає розслідування і готовий повністю співпрацювати.

До речі, файли Епштейна спричинили серйозні проблеми і для норвезької королівської родини. Принцесу Метте-Маріт вважають неприйнятною кандидаткою на роль майбутньої королеви через її контакти з американським мільярдером. У розсекречених матеріалах її ім'я згадується майже тисячу разів.

Чому в справі фігурує гендиректор Всесвітнього економічного форуму?

Окремо Всесвітній економічний форум оголосив про незалежну перевірку щодо свого генерального директора Борге Бренде, а також колишнього міністра закордонних справ Норвегії.

За даними американських документів, він кілька разів зустрічався з Епштейном на ділових вечерях і підтримував з ним листування. У WEF підкреслили, що перевірка ініційована задля збереження прозорості та репутації організації, а сам Бренде її повністю підтримує. Він заявив, що не знав про злочинне минуле Епштейна і шкодує, що не перевірив інформацію про нього раніше.

Чи зустрічалися Епштейн та Роштильд?

Ще одним іменем у нових матеріалах стала Аріан де Ротшильд – керівниця швейцарського приватного банку Edmond de Rothschild. Опубліковане листування свідчить про її регулярні контакти з Епштейном упродовж кількох років до його арешту у 2019 році, зокрема домовленості про зустрічі в Нью-Йорку та Парижі. Ознак кримінальних правопорушень у цих документах не виявлено, однак вони викликали запитання щодо характеру їхніх стосунків.

У банку заявили, що Епштейн був лише діловим знайомим, адже Ротшильд не знала про його злочини та рішуче їх засуджує. Сам фінансист, який раніше визнавав провину у сексуальних злочинах щодо неповнолітніх, у 2019 році був знову заарештований за обвинуваченням у торгівлі людьми, але помер у в'язниці до початку суду.

Кого ще згадують у справі?