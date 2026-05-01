Про це йдеться в матеріалі The New York Times.
Читайте також Тісні листування і зустрічі: у файлах Епштейна згадуються ілюзіоністи Блейн та Копперфілд
Що відомо про записку Епштейна?
За словами співкамерника, він виявив цю записку в липні 2019 року – після того, як Епштейна знайшли без свідомості зі смужкою тканини на шиї. Тоді той вижив, однак за кілька тижнів його знайшли мертвим у камері.
Пізніше федеральний суддя засекретив документ у межах кримінальної справи, через що, за даними джерел, слідчі могли втратити важливий доказ у розслідуванні смерті Епштейна.
За словами співкамерника Ніколаса Тартальйоне, у записці йшлося про те, що "час прощатися". Попри те, що він згадував про неї публічно, сам текст досі не оприлюднювали – навіть на тлі масштабного розкриття матеріалів у справі Епштейна, коли Мін'юст США оприлюднив мільйони сторінок документів.
Водночас у матеріалах справи є коротка хронологія, яка описує шлях записки в судовій системі. Згідно з нею, адвокати Тартальйоне змогли підтвердити її автентичність, хоча деталі не розкриваються. За словами журналістів, якщо записку справді написав Епштейн, вона могла б пролити світло на його психологічний стан в останні тижні життя.
Смерть Епштейна у віці 66 років офіційно визнали самогубством. Водночас через численні порушення безпеки у в'язниці виникло багато альтернативних версій, зокрема про можливе вбивство.
Коли після липневого інциденту Епштейна запитали про червоні сліди на шиї, він заявив, що на нього напав його співкамерник Тартальйоне, і заперечив наявність суїцидальних намірів.
Сам Тартальйоне – колишній поліцейський, обвинувачений у чотирьох убивствах – уже тривалий час заперечує напад на Епштейна. Водночас, за даними Федерального бюро в'язниць, за тиждень після перших звинувачень Епштейн повідомив посадовцям, що не мав жодних проблем із Тартальйоне та почувався з ним у безпеці.
У 2023 році Тартальйоне засудили до чотирьох довічних термінів, однак він оскаржує вирок і наполягає на своїй невинуватості.
Як ситуацію коментує сам Тартальйоне?
В інтерв'ю з федеральної в’язниці в Каліфорнії він розповів власну версію того, як знайшов записку. За його словами, після липневого інциденту Епштейна перевели в іншу частину ізолятора та тимчасово помістили під нагляд через ризик самогубства.
Приблизно тоді Тартальйоне нібито знайшов записку у своїй камері – вона була захована в графічному романі.
Я відкрив книгу, щоб почитати, і ось вона,
– сказав він.
За словами Тартальйоне, у записці йшлося, що слідчі протягом багатьох місяців розслідували справу Епштейна і "нічого не знайшли". Він додав, що далі зміст був приблизно таким: "Що ви хочете, щоб я зробив, розплакався? Час прощатися".
Тартальйоне зазначив, що передав записку своїм адвокатам, оскільки вона могла стати корисною у разі, якщо Епштейн і надалі стверджував би, що той намагався йому зашкодити.
Нещодавно свої зв'язки з Епштейном прокоментувала Меланія Трамп
Дружина президента США Меланія Трамп заявила, що ніколи не мала дружніх чи особистих стосунків із Джеффрі Епштейном, попри те, що іноді відвідувала ті ж світські заходи. Вона наголосила, що всі звинувачення на її адресу є неправдивими та мають бути припинені.
Крім того, вона підкреслила, що не має жодного відношення до злочинів, у яких звинувачували фінансиста, і ніколи не була частиною його оточення.
Окремо вона звернулася до Конгресу США із закликом забезпечити відкриті слухання для жертв Епштейна. Дружина Трампа наголосила, що саме постраждалі мають отримати можливість публічно розповісти свої історії, адже "лише тоді всі зможуть дізнатися правду".