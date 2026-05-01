Про це йдеться в матеріалі The New York Times.

Читайте також Тісні листування і зустрічі: у файлах Епштейна згадуються ілюзіоністи Блейн та Копперфілд

Що відомо про записку Епштейна?

За словами співкамерника, він виявив цю записку в липні 2019 року – після того, як Епштейна знайшли без свідомості зі смужкою тканини на шиї. Тоді той вижив, однак за кілька тижнів його знайшли мертвим у камері.

Пізніше федеральний суддя засекретив документ у межах кримінальної справи, через що, за даними джерел, слідчі могли втратити важливий доказ у розслідуванні смерті Епштейна.

За словами співкамерника Ніколаса Тартальйоне, у записці йшлося про те, що "час прощатися". Попри те, що він згадував про неї публічно, сам текст досі не оприлюднювали – навіть на тлі масштабного розкриття матеріалів у справі Епштейна, коли Мін'юст США оприлюднив мільйони сторінок документів.

Водночас у матеріалах справи є коротка хронологія, яка описує шлях записки в судовій системі. Згідно з нею, адвокати Тартальйоне змогли підтвердити її автентичність, хоча деталі не розкриваються. За словами журналістів, якщо записку справді написав Епштейн, вона могла б пролити світло на його психологічний стан в останні тижні життя.

Смерть Епштейна у віці 66 років офіційно визнали самогубством. Водночас через численні порушення безпеки у в'язниці виникло багато альтернативних версій, зокрема про можливе вбивство.

Коли після липневого інциденту Епштейна запитали про червоні сліди на шиї, він заявив, що на нього напав його співкамерник Тартальйоне, і заперечив наявність суїцидальних намірів.

Сам Тартальйоне – колишній поліцейський, обвинувачений у чотирьох убивствах – уже тривалий час заперечує напад на Епштейна. Водночас, за даними Федерального бюро в'язниць, за тиждень після перших звинувачень Епштейн повідомив посадовцям, що не мав жодних проблем із Тартальйоне та почувався з ним у безпеці.

У 2023 році Тартальйоне засудили до чотирьох довічних термінів, однак він оскаржує вирок і наполягає на своїй невинуватості.

Як ситуацію коментує сам Тартальйоне?

В інтерв'ю з федеральної в’язниці в Каліфорнії він розповів власну версію того, як знайшов записку. За його словами, після липневого інциденту Епштейна перевели в іншу частину ізолятора та тимчасово помістили під нагляд через ризик самогубства.

Приблизно тоді Тартальйоне нібито знайшов записку у своїй камері – вона була захована в графічному романі.

Я відкрив книгу, щоб почитати, і ось вона,

– сказав він.

За словами Тартальйоне, у записці йшлося, що слідчі протягом багатьох місяців розслідували справу Епштейна і "нічого не знайшли". Він додав, що далі зміст був приблизно таким: "Що ви хочете, щоб я зробив, розплакався? Час прощатися".

Тартальйоне зазначив, що передав записку своїм адвокатам, оскільки вона могла стати корисною у разі, якщо Епштейн і надалі стверджував би, що той намагався йому зашкодити.

Нещодавно свої зв'язки з Епштейном прокоментувала Меланія Трамп

Дружина президента США Меланія Трамп заявила, що ніколи не мала дружніх чи особистих стосунків із Джеффрі Епштейном, попри те, що іноді відвідувала ті ж світські заходи. Вона наголосила, що всі звинувачення на її адресу є неправдивими та мають бути припинені.

Крім того, вона підкреслила, що не має жодного відношення до злочинів, у яких звинувачували фінансиста, і ніколи не була частиною його оточення.