Про це свідчать нові матеріали, розсекречені Міністерством юстиції США, пише CNN у своєму розслідуванні. Файли демонструють, що після засудження у 2008 році Джеффрі Епштейн продовжував тісно спілкуватися з представниками шоубізнесу.

У 2013 році ілюзіоніст Девід Блейн показав трюк з водою та рибками. Журналісти підтвердили, що чоловік знімав цей випуск у маєтку Джеффрі Епштейна в Нью-Йорку.



Фото маєтку Епштейна та скриншот з відео / Колаж 24 Каналу, фото CNN

У файлах помітили, що Епштейн та Девід Блейн активно листувалися між 2012 та 2016 роками. Хоч згадки про знайомство чоловіків є ще з 2003 року.

Також фінансист запрошував ілюзіоніста на закриті вечері, де були інші відомі гості та чиновники. В одному з повідомлень Епштейн запитував Блейна, чи хотів би той відвідати Білий дім. Також у справі присутні свідчення жінок, які пишуть про те, що познайомилися з Епштейном через Блейна (або навпаки).

Як до Епштейна причетний Копперфілд?

У справі також неодноразово згадується ілюзіоніст Девід Копперфілд. У файлах є фото ілюзіоніста з кількома жінками, а також знімок з Гіслен Максвелл, зроблені на острові Епштейна. Однак наразі ні Девіду Блейну, ні Копперфілду не висували звинувачень.

Нагадаємо, що у 2024 газета The Guardian оприлюднила матеріал, де стверджується, що 16 жінок звинуватили Девіда Копперфілда у неправомірних діях. Деякі з ймовірних жертв були неповнолітніми. Троє жінок заявили, що ілюзіоніст підсипав їм наркотичні речовини. Адвокати Копперфілда відкинули всі звинувачення.

Місяць тому Девід Копперфілд заявив, що завершує 25-річну кар'єру, пише Los Angeles Magazine. Ймовірно, причиною такого рішення стало те, що у публічний простір випливли його тісні зв'язки з Джеффрі Епштейном. Останній концерт ілюзіоніста відбудеться 30 квітня.