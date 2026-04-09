Водночас Меланія закликала Конгрес США провести відкриті слухання для жертв. Про це пише Clash Report.

Дивіться також Жертви Епштейна подали позов проти адміністрації Трампа та Google: у чому причина

Що розповіла Меланія?

Меланія Трамп заявила, що ніколи не мала дружніх чи особистих стосунків із Джеффрі Епштейном, попри те, що іноді відвідувала ті ж світські заходи. Вона наголосила, що всі звинувачення на її адресу є неправдивими та мають бути припинені.

Я ніколи не була подругою Епштейна. Ми з Дональдом іноді бували запрошені на ті самі заходи, що й він. Але хочу чітко заявити: я ніколи не мала жодних стосунків з Епштейном чи його спільницею Гіслейн Максвелл,

– сказала Меланія,

Крім того, вона підкреслила, що не має жодного відношення до злочинів, у яких звинувачували фінансиста, і ніколи не була частиною його оточення.

Дружина Дональда Трампа окремо наголосила, що не є жертвою Епштейна і не була з ним пов’язана у будь-який спосіб. За її словами, вона навіть не знала про злочини, які йому інкримінували.

"Він не знайомив мене з Дональдом Трампом – я познайомилася зі своїм чоловіком випадково. Я ніколи не знала про зловживання з його боку, не брала участі ні в чому, не літала його літаком і ніколи не була на його приватному острові", – додала вона.

Меланія Трамп також заявила, що звинувачення, які пов’язують її з цією справою, є безпідставними та завдають шкоди її репутації.

Окремо вона звернулася до Конгресу США із закликом забезпечити відкриті слухання для жертв Епштейна. Дружина Трампа наголосила, що саме постраждалі мають отримати можливість публічно розповісти свої історії, адже "лише тоді всі зможуть дізнатися правду".

Вона підкреслила, що лише відкритість і прозорість допоможуть встановити справедливість у цій резонансній справі.

