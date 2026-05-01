Об этом говорится в материале The New York Times.

Что известно о записке Эпштейна?

По словам сокамерника, он обнаружил эту записку в июле 2019 года – после того, как Эпштейна нашли без сознания с полоской ткани на шее. Тогда тот выжил, однако через несколько недель его нашли мертвым в камере.

Позже федеральный судья засекретил документ в рамках уголовного дела, из-за чего, по данным источников, следователи могли потерять важное доказательство в расследовании смерти Эпштейна.

По словам сокамерника Николаса Тартальйоне, в записке говорилось о том, что "время прощаться". Несмотря на то, что он упоминал о ней публично, сам текст до сих пор не обнародовали – даже на фоне масштабного раскрытия материалов по делу Эпштейна, когда Минюст США обнародовал миллионы страниц документов.

В то же время в материалах дела есть краткая хронология, которая описывает путь записки в судебной системе. Согласно ей, адвокаты Тартальйоне смогли подтвердить ее подлинность, хотя детали не раскрываются. По словам журналистов, если записку действительно написал Эпштейн, она могла бы пролить свет на его психологическое состояние в последние недели жизни.

Смерть Эпштейна в возрасте 66 лет официально признали самоубийством. В то же время из-за многочисленных нарушений безопасности в тюрьме возникло много альтернативных версий, в частности о возможном убийстве.

Когда после июльского инцидента Эпштейна спросили о красных следах на шее, он заявил, что на него напал его сокамерник Тартальйоне, и отрицал наличие суицидальных намерений.

Сам Тартальйоне – бывший полицейский, обвиняемый в четырех убийствах – уже длительное время отрицает нападение на Эпштейна. В то же время, по данным Федерального бюро тюрем, через неделю после первых обвинений Эпштейн сообщил чиновникам, что не имел никаких проблем с Тартальйоне и чувствовал себя с ним в безопасности.

В 2023 году Тартальйоне приговорили к четырем пожизненным срокам, однако он оспаривает приговор и настаивает на своей невиновности.

Как ситуацию комментирует сам Тартальоне?

В интервью из федеральной тюрьмы в Калифорнии он рассказал собственную версию того, как нашел записку. По его словам, после июльского инцидента Эпштейна перевели в другую часть изолятора и временно поместили под надзор из-за риска самоубийства.

Примерно тогда Тартальйоне якобы нашел записку в своей камере – она была спрятана в графическом романе.

Я открыл книгу, чтобы почитать, и вот она,

– сказал он.

По словам Тартальйоне, в записке говорилось, что следователи в течение многих месяцев расследовали дело Эпштейна и "ничего не нашли". Он добавил, что дальше содержание было примерно таким: "Что вы хотите, чтобы я сделал, расплакался? Время прощаться".

Тартальйоне отметил, что передал записку своим адвокатам, поскольку она могла стать полезной в случае, если Эпштейн и в дальнейшем утверждал бы, что тот пытался ему навредить.

Недавно свои связи с Эпштейном прокомментировала Мелания Трамп

Жена президента США Мелания Трамп заявила, что никогда не имела дружеских или личных отношений с Джеффри Эпштейном, несмотря на то, что иногда посещала те же светские мероприятия. Она подчеркнула, что все обвинения в ее адрес являются ложными и должны быть прекращены.

Кроме того, она подчеркнула, что не имеет никакого отношения к преступлениям, в которых обвиняли финансиста, и никогда не была частью его окружения.