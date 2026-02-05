Він наполягав, що ніколи не був на приватному карибському острові Епштейна, де, як стверджується, незліченна кількість дівчат та молодих жінок зазнали насильства, і не мав жодних стосунків з жодною жінкою. Про це пише видання The Guardian.
Що сказав Гейтс про згадки свого імені у файлах Епштейна?
Гейтс зустрів Епштейна у 2011 році та кілька разів вечеряв з ним, щоб обговорити інвестування в запропоновані наукові проєкти.
У нещодавно опублікованих файлах стверджується, що Гейтс заразився венеричним захворюванням після зустрічі з російськими дівчатами.
Бізнесмен нібито приховував це від своєї уже колишньої дружини Мелінди Френч Гейтс і намагався таємно їй дати антибіотики на випадок, якщо вона також заразиться.
Офіс Гейтса швидко опублікував заяву, в якій засудив "абсолютно абсурдне та повністю хибне" твердження. Але сам 70-річний бізнесмен кілька днів мовчав.
Та у середу, 4 лютого, він зрештою порушив мовчанку, також назвавши звинувачення "хибними".
Схоже, Джеффрі написав електронного листа самому собі. Цей лист ніколи не був надісланий. Лист фальшивий. Я не знаю, про що він думав. Чи намагався він якимось чином напасти на мене? Я шкодую про кожну хвилину, яку я провів з ним, і перепрошую за це,
– заявив Гейтс.
Сама ж ексдружина бізнесмена зазначала, що усі ці згадки про її ексчоловіка нагадують про "дуже, дуже болісні часи" в їхньому шлюбі.
"Які б питання не залишалися – я навіть не можу почати знати все це – ці питання до цих людей і навіть до мого колишнього чоловіка. Вони повинні відповідати на ці речі, а не я", – казала вона.
Хто ще згадується у файлах Епштейна?
Епштейн роками намагався зустрітися із Путіним для обговорення іноземних інвестицій у Росії та цифрових валют. Він контактував для цього з міжнародними політиками, зокрема експрем'єром Норвегії Турбйорном Ягландом та експрем'єром Ізраїлю Ехудою Бараком. Також припускають, що мільярдер міг керувати мережею сексуальної компрометації на користь КДБ/ФСБ, використовуючи зв'язки з російською організованою злочинністю.
Також у нових файлах справи є фото принца Ендрю, на якому він стоїть на колінах біля жінки. Після цього прем'єр-міністр Кір Стармер заявив, що принц повинен дати свідчення Конгресу США у справі Епштейна. Ендрю навіть переїхав з особняка Royal Lodge у Вінздорі і проживає у тимчасовому житлі в графстві Норфолк.
У королівській сім'ї Норвегії теж настала криза через файли Епштейна. Принцесу Метте-Маріт не хочуть бачити королевою, бо вона мала зв'язки з мільярдером. Загалом її ім'я згадується у файлах майже 1000 разів.