Він наполягав, що ніколи не був на приватному карибському острові Епштейна, де, як стверджується, незліченна кількість дівчат та молодих жінок зазнали насильства, і не мав жодних стосунків з жодною жінкою. Про це пише видання The Guardian.

Що сказав Гейтс про згадки свого імені у файлах Епштейна?

Гейтс зустрів Епштейна у 2011 році та кілька разів вечеряв з ним, щоб обговорити інвестування в запропоновані наукові проєкти.

У нещодавно опублікованих файлах стверджується, що Гейтс заразився венеричним захворюванням після зустрічі з російськими дівчатами.

Бізнесмен нібито приховував це від своєї уже колишньої дружини Мелінди Френч Гейтс і намагався таємно їй дати антибіотики на випадок, якщо вона також заразиться.

Офіс Гейтса швидко опублікував заяву, в якій засудив "абсолютно абсурдне та повністю хибне" твердження. Але сам 70-річний бізнесмен кілька днів мовчав.

Та у середу, 4 лютого, він зрештою порушив мовчанку, також назвавши звинувачення "хибними".

Схоже, Джеффрі написав електронного листа самому собі. Цей лист ніколи не був надісланий. Лист фальшивий. Я не знаю, про що він думав. Чи намагався він якимось чином напасти на мене? Я шкодую про кожну хвилину, яку я провів з ним, і перепрошую за це,

– заявив Гейтс.

Сама ж ексдружина бізнесмена зазначала, що усі ці згадки про її ексчоловіка нагадують про "дуже, дуже болісні часи" в їхньому шлюбі.

"Які б питання не залишалися – я навіть не можу почати знати все це – ці питання до цих людей і навіть до мого колишнього чоловіка. Вони повинні відповідати на ці речі, а не я", – казала вона.

Хто ще згадується у файлах Епштейна?