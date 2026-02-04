Епштейн намагався запросити Путіна на вечерю, хотів обговорити цифрові валюти й інвестицій, а ще мав у планах передати деяку інформацію, зокрема й щодо Дональда Трампа. Про це пише видання The Іndependent.

Як Епштейн домагався зустрічі з Путіним?

У файлах Епштейна ім'я Путіна згадується 1055 разів.

"Відчайдушно" зустрітися із диктатором він хотів ще після першого його засудження через залучення дитини до проституції.

Так, Епштейн вмовляв друзів організувати для нього зустріч для обговорення іноземних інвестицій у Росії орієнтовно у період з 2013 по 2018 роки. Але, чи зустрічалися вони, залишається незрозумілим.

Та й візу до Росії Епштейну з якихось причин не вдавалося отримати. У серпні 2011 він писав, що "Путін може приїхати до Штатів", де хотів би з ним зустрітися, бо "Сочі малоймовірне".

Впродовж багатьох років фінансист обговорював мрії про зустріч з Путіним з експрем'єром Норвегії Турбйорном Ягландом. Останній бачився з диктатором, будучи на посаді генерального секретаря Ради Європи.

"Ви мусите це зробити. Моє завдання — домовитися з ним про зустріч. Чи можу я сказати (Путіну – 24 Канал) ось що: я знаю, що ви хочете залучити іноземні інвестиції для диверсифікації російської економіки… У мене є друг, який може допомогти вам вжити необхідних заходів (а потім представити вас) і запитати, чи цікаво йому зустрітися з вами", – писав Ягланд у 2013.

У тому ж році Епштейн обговорював це питання з експрем'єром Ізраїлю Ехудом Бараком. Згідно із листуванням, зустріч мала відбутися у червні 2013, але через декілька тижнів фінансист повідомив про її скасування, поставивши Путіну вимогу "виділити для нього реальний час" і забезпечити конфіденційність.

Того ж місяця Епштейн надіслав Ягланду електронного листа із запрошенням Путіна на вечерю, на якій також мав бути Білл Гейтс.

Спроби організувати зустрічі продовжилися й у 2014. Та цьому, ймовірно, "завадило" збиття росіянами рейсу МН17 біля Донецька.

Я все ще хотів би зустрітися з Путіним і поговорити про економіку, я був би дуже вдячний за вашу допомогу,

– все ще не вгавав Епштейн у 2015 у листах до Ягланда.

У 2016 він знову питав у норвежця про зустріч із Путіним, а в 2017 – просив поговорити з ним щодо "цифрових валют майбутнього".

У 2018 Епштейн намагався передати через експрем'єра Норвегії повідомлення для глави МЗС Росії Лаврова.

Окрім того, схоже Епштейн контактував з російським дипломатом Чуркіним, попередником постпреда Росії в ООН Небензі. Того він називав "чудовим".

"Він зрозумів Трампа після наших розмов. Це не складно. Він повинен бачити, що щось отримує, це так просто", – зазначав фінансист.

Зверніть увагу. Видання пише, що Барак та Ягланд визнали контакти з Епштейном. Але, за їхніми словами, вони ніколи не спостерігали "неналежної поведінки" мільярдера і не відвідували ніяких скандальних вечірок.



Цікаво також те, що Епштейн листувався із британським принцом Ендрю Маунтбеттеном-Віндзором. Фінансист якось пропонував представнику монаршої родини зустрітися з 26-річною "розумною, красивою, вартою довіри" росіянкою. Принц пропозицію прийняв.

