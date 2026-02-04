Кронпринцеса Метте-Маріт, дружина кронпринца Гокона, з'явилась у "файлах Епштейна" майже тисячу разів. Там йдеться про їхній тісний зв'язок: листування, спілкування та особисту зустріч. Про це повідомляє Vanitatis.

Метте-Маріт вже прокоментувала скандал та висловила жаль через те, що не перевірила біографію Джеффрі Епштейна ретельніше.

Я глибоко шкодую про це, і це відповідальність, яку я маю взяти на себе. Я виявила недалекоглядність і шкодую, що колись контактувала з Епштейном. Це просто сором,

– казала принцеса, пише Hello!.

Однак ця заява не допомогла принцесі врятувати ситуацію. Кілька благодійних фондів заявили, що припиняють з нею співпрацю, а Червоний Хрест у Норвегії зробив заяву, що це "серйозне питання".

На тлі всіх подій норвезький парламент знову підтримав збереження монархії: 141 член підтримав нинішню систему, а 26 проголосували за встановлення республіки.

Однак громадськість має іншу думку з цього приводу. Згідно з опитуваннями, 44% норвежців не хочуть бачити Метте-Маріт своєю королевою. Все це ставить під питання майбутнє королівської родини Норвегії.

Зазначимо, принцеса Метте-Маріт переживає непростий час і через проблеми зі здоров'ям. Раніше королівський палац казав, що їй може знадобитися пересадка легенів.

Криза у монаршій сім'ї Норвегії: ще одна причина