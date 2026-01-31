Про це повідомило ВВС.

Який момент зафіксовано на фото за участі принца Ендрю?

Міністерство юстиції США продовжує розслідування резонансної справи сексуального злочинця Джеффрі Епштейна. В опублікованих матеріалах фігурують імена відомих політиків, державних діячів та впливових осіб, зокрема Дональда Трампа, Білла Гейтса, Ілона Маска, членів родини Трампа та адвокатів Аллана Дершовіца і Боба Шапіро.

Нещодавно у файлах знову з'явилось ім'я британського принца Ендрю.

Нагадаємо, через причетність до справи американського фінансиста Джеффрі Епштейна, якого раніше засудили за сексуальне насильство над неповнолітніми й звинуватили у торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації, принца Ендрю, брата Чарльза III, позбавили титулу. Від 30 жовтня 2025 року його офіційно називають Ендрю Маунтбеттен-Віндзор.

На нових оприлюднених фото чоловік стоїть на колінах біля жінки, обличчі якої закрито чорним прямокутником (жінка при цьому повністю одягнена). На двох фото він торкається її живота, а на одному – дивиться в камеру.



Принц Ендрю на фото зі справи Епштейна / Фото Міністерство юстиції США

Видання опублікувало фото без жодного контексту – відсутні також дата та місце фільмування. Втім автори матеріалу підкреслили, що публікація цих фото може значно посилити тиск на Маунтбеттена-Віндзора, який раніше вже фігурував у файлах Епштейна.

Крім того, мін'юст оприлюднив електронні листи, які були відправлені принцу у серпні 2010 року. У них Епштейн запрошував Ендрю на вечерю з "красивою 26-річною росіянкою".

Також у матеріалах справи з'явився документ, датований 2020 роком. Мовиться про запит до американської влади про сприяння у проведенні допиту Маунтбеттена-Віндзора. Тоді правоохоронці вважали, що принц Ендрю може володіти інформацією або бути залученим до подій, які мають значення до справи Епштейна.

