І це при тому, що ролик виклали на сторінці президента США. Деталі повідомляє The Guardian.

Чому Трамп відмовився вибачатися за скандальний ролик з Обамами у вигляді мавп?

Президент не вважає себе винним. Він пояснив, що не бачив відео повністю.

Я подивився першу частину. Там йшлося про фальсифікації виборів – про те, як це нечесно і огидно. Потім я передав це людям (імовірно, своїм помічникам – 24 Канал), зазвичай вони дивляться все повністю, але, мабуть, хтось цього не зробив і опублікував. А потім ми це видалили,

– пояснив Трамп.

Але він заявив, що не буде вибачатися.

Навіщо Обам показали як мавп?

Відео не присвячене Обамам цілком. Вони з'являються на короткий час наприкінці ролика.

"Відео підсилює наполегливе, але неправдиве твердження Трампа про те, що він виграв вибори 2020 року, хоча насправді він програв Джо Байдену. Ролик з теорією змови є репостом контенту з логотипом вебсайту Patriot News Outlet, який підтримує Трампа", – пояснили The Guardian.

Важливо! Ролик є расистським, адже подружжя Обам представлено у вигляді мавп, які гойдаються у джунглях під пісню з "Короля Лева" The Lion Sleeps Tonight.

Це відео з інтернет-мему, де президент Трамп зображений як король джунглів, а демократи – як персонажі з "Короля Лева". Будь ласка, припиніть фальшиве обурення та повідомте сьогодні про щось, що дійсно важливо для американської громадськості,

– відповіла речниця Білого дому Кароліна Лівітт, коли її попросили про коментар.

Для команди Трампа непритаманно видаляти відео