Відповідну заяву президент США зробив під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Канади Марком Карні, яка відбулася у Білому домі у вівторок, 7 жовтня, повідомляє 24 Канал.
Дивіться також Трамп одержимий ідеєю отримати Нобелівську премію миру 2025: чи є в нього шанси на перемогу
Що Трамп сказав про Путіна?
Під час зустрічі з канадським прем'єром Дональд Трамп заявив, що минулого тижня через війну загинуло 7812 людей, більшість з яких є військовими. За його словами, цю війну буде важче завершити, ніж конфлікт у Газі.
Майже вісім тисяч солдатів загинули. Це божевілля! Я думав, що це буде одна з найлегших угод. Я дуже добре ладнав з Путіним, і думаю, що він мене дуже розчаровує. Тому що я вважав, що це буде легко врегулювати, але виявилося, що це можливо, складніше, ніж на Близькому Сході,
– сказав президент США.
Зазначимо, що це не перша подібна заява американського лідера. Наприклад, 25 вересня він також казав, що розраховував швидко закінчити війну в Україні. Однак політик виявився сильно розчарований діями Путіна.
Чи діятиме Трамп?
Експосол України в США Валерій Чалий в етері 24 Каналу розповідав, що ЄС не готове до боїв з росіянами, а США більше зосереджені на Ірані та Венесуелі. Про це свідчить стратегія Вашингтона щодо постачання зброї Україні.
Наприклад, за даними Axios, у Білому домі є побоювання, що Вашингтон не зможе контролювати, як Київ буде використовувати цю зброю. Наразі невідомо, чи ухвалив Дональд Трамп рішення щодо передачі ракет Україні.
Військовий експерт Роман Світан в етері 24 Каналу припускав, що передача Tomahawk можлива лише для певних геополітичних завдань. Трамп може вирішити передати ракети Україні для того, щоб показати Китаю силу.