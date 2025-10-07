Навряд чи Дональд Трамп зробить щось Путіну. Як зауважив в ефірі 24 Каналу полковник запасу ЗСУ, військовий експерт та льотчик-інструктор Роман Світан, передача Tomahawk можлива лише для певних геополітичних завдань, які стосуються Америки.

Яка подія може переконати Трампа?

Варто згадати, що 31 жовтня стартує азійсько-тихоокеанський саміт. Скоріш за все, на ньому зустрінуться Дональд Трамп і Сі Цзіньпін. Їхня зустріч може стати визначальною для геополітичних відносин у світі на найближчі роки.

Трампу дуже важливо показати використання американської зброї. Де зараз він може її застосувати? Тільки по Росії. Тому країну-агресорку можуть використати у цій ролі,

– сказав Роман Світан.

США робитимуть це руками українців, які застосовуватимуть Tomahawk. Україна має технічну можливість використати ракети проти воєнних об'єктів Росії. Це можна зробити дуже швидко, якщо ми отримаємо наземну установку Typhon.

Всі чули виступ Путіна і його тремтіння у голосі. Він чудово розуміє, що Україна здатна перемогти росіян, але тільки з допомогою американців. Таке завдання може виконати Трамп і передати нам зброю,

– підкреслив полковник запасу ЗСУ.

Якщо Tomahawk прилетять по Росії – це стане серйозним провалом російської ППО. А також відчутним ударом по Сі Цзіньпіну, адже Москва уже давно стала підданою Пекіну. Саме такий розвиток подій може бути вигідним для Трампа.

Що відомо про передачу Україні Tomahawk?