Про це в ефірі 24 Каналу розповів експосол України в США Валерій Чалий, наголосивши, що ЄС не готове до боїв з росіянами, а США більше зосереджені на Ірані та Венесуелі. Про це свідчить стратегія Вашингтона щодо постачання зброї Україні.

Дивіться також Війна не стоїть на місці: експерт-міжнародник назвав напрямок, на якому Україна перемагає

Яке рішення Вашингтона вказує на продовження війни?

Якщо недавно Трамп заявляв, що Україна має бути готова до обміну територіями, зараз він каже, що українці зможуть вийти на кордони 1991 року. Президент США не став виключенням, адже схожі заяви останнього місяця висловлювали і європейські політики.

"Чому так відбулось? Причина – оцінка реальної ситуації на війні, оцінка здатності Росії фінансувати війну, оцінка її економіки. Ціни на нафту падають, а санкції діють. Можливо, США отримують ті розвіддані, про які ми не знаємо", – сказав експосол.

Водночас, за його словами, США могли дійти до висновку, що війна триває і буде тривати далі.

Вони могли б підсилити нас зброєю ще раніше, це була б підтримка. Нехай символом цього будуть ракети Tomahawk, але це можуть бути і не вони, а ракети "повітря-земля". У США є різні системи та ракети. Якби вони нам їх надали, як б сказав, що вони хочуть завершення війни. Однак ніхто цього не робить,

– підкреслив Чалий.

Експосол пояснив, що Європа не готова до зіткнення з Росією, тому могла прийняти рішення – підтримувати Україну, але не для перемоги, а для того, щоб вона просто продовжувала тримати оборону. Усі мирні ініціативи та переговори могли бути просто імітацію.

Що відомо про військову підтримку з боку США?