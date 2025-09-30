Відповідну заяву американський високопосадовець зробив під час виступу на Варшавському безпековому форумі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian.
Як Келлог пояснив свої слова?
Кіт Келлог заявив, що говорив тільки про публічні заяви стосовно питання передачі Україні ракет Tomahawk. Він наголосив, що не має жодної внутрішньої інформації щодо процесу чи остаточного рішення адміністрації.
Утім, американський Спецпредставник назвав Tomahawk "дуже передовою ракетною системою. Він зазначив, що у разі дозволу на їхнє використання це "змінить динаміку будь-якого військового конфлікту".
На його думку, це додасть ще один рівень "невизначеності" завдяки своїм можливостям. Водночас високопосадовець додав, що Сполучені Штати наразі зосереджені на припиненні війни в Україні через великі втрати.
Що каже Венс?
За даними WP, віцепрезидент Джей Ді Венс заявляв, що в той же день поділився, що Трамп ще не прийняв остаточного рішення щодо продажу ракет Tomahawk європейським країнам, які планують їх дати Україні.
За його словами, Росії варто "прокинутися та прийняти реальність", яка є зараз. Крім вищезгаданого, він наголосив, що у війні гине багато людей, і російська сторона не може нічого продемонструвати натомість.
Про що заявляв Келлог?
Напередодні на питання, чи дадуть США Tomahawk для України, Келлог відповів, що остаточне рішення про передання ракет ще не ухвалене. Крім того, як наголошував він, воно перебуває винятково у компетенції Трампа.
До слова. нещодавно політолог Ігор Рейтерович в етері 24 Каналу пояснив, що подібні розмови щодо передачі крилатих ракет є "інформаційним тролінгом Кремля". Також він назвав такі заяви "просто підняттям ставок".
Зазначимо, що як повідомляв Володимир Зеленський, Україна вже передала США запити щодо озброєння. Це може стосуватись і далекобійної зброї, але це питання досить чутливе. Тому деталей щодо Tomahawk він не вказав.