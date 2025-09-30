Відповідну заяву американський високопосадовець зробив під час виступу на Варшавському безпековому форумі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian.

Як Келлог пояснив свої слова?

Кіт Келлог заявив, що говорив тільки про публічні заяви стосовно питання передачі Україні ракет Tomahawk. Він наголосив, що не має жодної внутрішньої інформації щодо процесу чи остаточного рішення адміністрації.

Утім, американський Спецпредставник назвав Tomahawk "дуже передовою ракетною системою. Він зазначив, що у разі дозволу на їхнє використання це "змінить динаміку будь-якого військового конфлікту".

На його думку, це додасть ще один рівень "невизначеності" завдяки своїм можливостям. Водночас високопосадовець додав, що Сполучені Штати наразі зосереджені на припиненні війни в Україні через великі втрати.

Що каже Венс?

За даними WP, віцепрезидент Джей Ді Венс заявляв, що в той же день поділився, що Трамп ще не прийняв остаточного рішення щодо продажу ракет Tomahawk європейським країнам, які планують їх дати Україні.

За його словами, Росії варто "прокинутися та прийняти реальність", яка є зараз. Крім вищезгаданого, він наголосив, що у війні гине багато людей, і російська сторона не може нічого продемонструвати натомість.

Про що заявляв Келлог?