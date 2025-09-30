Політолог Ігор Рейтерович в ефірі 24 Каналу пояснив, що насправді стоїть за заявами із США щодо передачі Києву Tomahawk. Також він вказав на складності використання цих ракет в Україні.
Яку хитру схему могли задумати у США, щоб передати Україні озброєння?
"Це насамперед інформаційний тролінг Кремля. А також підняття ставок. Про Tomahawk заговорили, тому що ці ракети є "обличчям" американської армії. США мають кілька видів озброєнь, з якими асоціюється їхня армія – це ракети Tomahawk, винищувачі F-16, вертольоти Apache, Comanche, танки Abrams. Ця зброя і техніка стали візитівкою Сполучених Штатів", – наголосив він.
Коли Джей Ді Венс від імені Трампа говорить про Tomahawk, очевидно, на думку політолога, що це з одного боку підкол Росії, а з іншого – це підняття ставок. Трамп натякає Кремлю, якщо не захочете сідати за стіл перемови, значить ми дамо Україні таку зброю.
Проте я не дуже розумію оптимізм щодо цих заяв. Проблема в тому, що Tomahawk – це дуже специфічна зброя. Вона запускається з підводних човнів і кораблів. Є і наземні установки, але вони експериментальні і тільки зараз з'явились,
– підкреслив Ігор Рейтерович.
Наприклад, Німеччина таку установку чи їх дивізіон отримає у 2026 році. Тому повірити, що Tomahawk з'являться в Україні раніше, ніж у Німеччини, за його словами, дуже важко. Берлін досі не передав Києву свої ракети Taurus. А Tomahawk це навіть не Patriot.
Проте на тлі розмов про Tomahawk, можна припустити, що все це робиться для того, щоб передати Україні ракети ATACMS,
– припустив Рейтерович.
Потім, як зазначив політолог, Дональд Трамп може сказати, що, мовляв, я міг би бути жорсткішим з Москвою, але я добра людина і США надають Києву тільки ракети ATACMS. А в українській армії чудово знають, як ними користуватися.
Що відомо про можливе надання Україні ракет Tomahawk?
- Володимир Зеленський звернувся з проханням до Дональда Трампа щодо передачі Україні ракет Tomahawk. Український президент зазначив, що Київ передав Вашингтону всі свої побажання щодо озброєння, яке необхідне для України. Проте він не уточнив, чи були сказані у списку озброєння ракети Tomahawk.
- Віцепрезидент Джей Ді Венс заявив, ведуться дискусії щодо можливих постачань Tomahawk НАТО для передачі Україні. Проте, за його словами, остаточне рішення має ухвалити Дональд Трамп.
- Водночас у Міністерстві оборони України вважають, що якщо США надасть Києву ракети Tomahawk, то вони можуть бути застосовані для примусу Росії сісти за стіл переговорів.
- Також удари вглиб території Росії здатні послабити військове виробництво ворога.