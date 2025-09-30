Політолог Ігор Рейтерович в ефірі 24 Каналу пояснив, що насправді стоїть за заявами із США щодо передачі Києву Tomahawk. Також він вказав на складності використання цих ракет в Україні.

Читайте також Легендарні "Томагавки" повертаються: чому Росія їх так боїться та чи отримає Україна

Яку хитру схему могли задумати у США, щоб передати Україні озброєння?

"Це насамперед інформаційний тролінг Кремля. А також підняття ставок. Про Tomahawk заговорили, тому що ці ракети є "обличчям" американської армії. США мають кілька видів озброєнь, з якими асоціюється їхня армія – це ракети Tomahawk, винищувачі F-16, вертольоти Apache, Comanche, танки Abrams. Ця зброя і техніка стали візитівкою Сполучених Штатів", – наголосив він.

Коли Джей Ді Венс від імені Трампа говорить про Tomahawk, очевидно, на думку політолога, що це з одного боку підкол Росії, а з іншого – це підняття ставок. Трамп натякає Кремлю, якщо не захочете сідати за стіл перемови, значить ми дамо Україні таку зброю.

Проте я не дуже розумію оптимізм щодо цих заяв. Проблема в тому, що Tomahawk – це дуже специфічна зброя. Вона запускається з підводних човнів і кораблів. Є і наземні установки, але вони експериментальні і тільки зараз з'явились,

– підкреслив Ігор Рейтерович.

Наприклад, Німеччина таку установку чи їх дивізіон отримає у 2026 році. Тому повірити, що Tomahawk з'являться в Україні раніше, ніж у Німеччини, за його словами, дуже важко. Берлін досі не передав Києву свої ракети Taurus. А Tomahawk це навіть не Patriot.

Проте на тлі розмов про Tomahawk, можна припустити, що все це робиться для того, щоб передати Україні ракети ATACMS,

– припустив Рейтерович.

Потім, як зазначив політолог, Дональд Трамп може сказати, що, мовляв, я міг би бути жорсткішим з Москвою, але я добра людина і США надають Києву тільки ракети ATACMS. А в українській армії чудово знають, як ними користуватися.

Що відомо про можливе надання Україні ракет Tomahawk?